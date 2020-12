Pela primeira vez na história vai haver uma etapa feminina em Pipeline

Começou em Honolua Bay, na ilha de Maui, mas a primeira etapa do circuito mundial feminino de 2021 vai terminar noutra ilha havaiana, mais concretamente no North Shore de Oahu. É em Pipeline que vai acontecer o dia final do Maui Pro, numa estreia das melhores surfistas do Mundo a competir na onda mais famosa, mas também mais perigosa do planeta.





Depois de um incidente com um tubarão que vitimou um surfista na manhã daquele que seria o dia final do Maui Pro, a etapa foi suspensa até se encontrar um novo local para disputar os quatro heats em falta – a prova parou a um heat de concluir os quartos-de-final. Agora, a WSL anunciou que todas as decisões vão acontecer em Pipe.Curiosamente, é em Pipeline que está a decorrer a primeira etapa do circuito masculino, que também foi suspensa, mas devido a casos de Covid-19, sendo retomada esta quinta-feira. Para já, não há informação sobre o dia em que vai ser coroada a campeã do Maui Pro, se durante ou depois do Pipe Masters.Esta será a primeira vez que mulheres vão ter uma etapa em Pipeline, embora no passado já tenham lá existido eventos especiais, com quatro surfistas a disputarem heats de exibição. A campeã mundial em título Carissa Moore foi uma das surfistas que já participou nesses heats, tal como Tyler Wright. E ambas ainda estão em prova. Sally Fitzgibbons é outra das semifinalistas, enquanto Tatiana Weston-Webb e Sage Erickson ainda terão de discutir a última bateria dos quartos de final.Esta não é a primeira vez que uma etapa do circuito mundial é alterada de local. Ainda recentemente, o mesmo aconteceu com a etapa de Margaret River, depois de terem sido avistados tubarões na área de competição. A etapa do oeste australiano acabou por ser terminada semanas mais tarde em… Bali, na Indonésia.