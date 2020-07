Pequeno tubarão obriga campeão mundial a sair da água no Rio de Janeiro

Italo Ferreira está pelo Rio de Janeiro, onde tem andado a surfar e a mostrar que está numa forma incrível, mesmo com as competições de surf paradas. Numa das últimas sessões, o campeão mundial em título estava com a corda toda e entre super aéreos e grandes rasgadas foi "obrigado" a sair da água, depois de avistar um pequeno tubarão.





Segundo as palavras do próprio nas redes sociais, o tubarão tinha cerca de um metro, ou seja, deveria ser um tubarão bebé ou uma pequena espécie, e o surfista reagiu com boa disposição ao avistamento. "Acho que dava para ter brigado com ele e ter apanhado mais umas ondas", brincou Italo.Brincadeiras à parte, Italo diz que viu o animal a nadar à sua volta, pelo que decidiu sair da água. Um pequeno susto, ao qual reagiu com muita tranquilidade.