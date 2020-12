Período de espera do Maui Pro arranca na sexta-feira em Honolua Bay

É já esta sexta-feira que tudo vai recomeçar no circuito mundial de surf. As melhores surfistas do Mundo já estão em Maui, no Havai, onde se vai disputar a primeira etapa do WCT pós pandemia. A elite mundial feminina vai medir forças nas idílicas ondas de Honolua Bay, onde estreiam um novo formato competitivo, e com os heats a já serem conhecidos.





Como já tinha sido anunciado, o wildcard da prova foi para a jovem promessa havaiana Bettylou Sakura Johnson, que ficou inevitavelmente colocada no mesmo heat da campeã mundial e compatriota Carissa Moore, que vem de um ano sabático, que acabou por não ser só para ela, em virtude da pandemia. Nesse heat também vai estar a australiana Bronte Macaulay.Mas o grande destaque vai para o heat 2, onde a vice-campeã mundial Caroline Marks vai ter um duro teste pela frente, uma vez que enfrenta a rookie australiana e antiga campeã mundial júnior Isabella Nichols e a também aussie Tyler Wright, bicampeã mundial que está de regresso a 100 por cento à competição depois de graves problemas de saúde que lhe fizeram perder praticamente toda a temporada de 2019.Destaque ainda para a sete vezes campeã mundial Stephanie Gilmore, que vai começar a procura por um inédito oitavo título frente à havaiana Malia Manuel e à australiana Macy Callhaghan. Steph, Carissa e Caroline parecem partir como grandes favoritas ao título mundial, mas há outros nomes como Courtney Conlogue, Sally Fitzgibbons ou Lakey Peterson, que também poderão intrometer-se na luta.Maui Pro pres. by ROXY Seeding Round 1 MatchupsHeat 1: Lakey Peterson (USA), Nikki Van Dijk (AUS), Keely Andrew (AUS)Heat 2: Caroline Marks (USA), Isabella Nichols (AUS), Tyler Wright (AUS)Heat 3: Carissa Moore (HAW), Bronte Macaulay (AUS), Bettylou Sakura Johnson (HAW)Heat 4: Stephanie Gilmore (AUS), Malia Manuel (HAW), Macy Callaghan (AUS)Heat 5: Sally Fitzgibbons (AUS), Johanne Defay (FRA), Brisa Hennessy (CRI)Heat 6: Tatiana Weston-Webb (BRA), Courtney Conlogue (USA), Sage Erickson (USA)Entretanto, é esperada a entrada de várias ondulações nos próximos dias em Maui, prevendo-se ação muita ação pela frente nas mágicas direitas de Honolua Bay, onde nos últimos anos o circuito tinha por tradição terminar. Desta vez, é ali que começa. Em jogo está o triunfo na primeira etapa do circuito mundial pós pandemia, mas também a saída na liderança do ranking, num ano de mudança em que apenas as cinco primeiras irão discutir o título mundial numa etapa final, marcada para Trestles, na Califórnia, em Setembro.