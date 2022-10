Período de espera na Ericeira arranca com lay day

A falta de ondas que se faz sentir este sábado na praia de Ribeira d’Ilhas obrigou a organização do EDP Vissla Pro Ericeira a ditar lay day neste que é o primeiro dia de espera da quinta e antepenúltima etapa do circuito Challenger Series 2022. Nova chamada vai acontecer este domingo, pelas 7H15, sendo altamente provável que a competição vá amanhã para a água.Após uma chamada matinal, a organização decidiu adiar a chamada para as 10H30. Contudo, não havia muito a fazer perante a falta de ondas. O dia de pausa acabou por ser decretado, com expectativas altas para a ondulação que está a caminho e que deverá levar ondas de qualidade até Ribeira d’Ilhas, já a partir de domingo."Está um dia incrível, com sol e vento offshore ligeiro", começou por frisar Travis Logie, antigo top mundial e atual comissário de competições da WSL. "No entanto, não há swell suficiente. Há algumas ondas, mas não o suficiente para colocar quatro surfistas na água em simultâneo. Amanhã parece que vamos ter um bom dia de ondulação e o resto da semana também tem previsões prometedoras por isso estamos entusiasmados e otimistas", frisou.Entretanto, este sábado surgiu mais uma novidade no quadro de competição, com a antiga campeã nacional Carina Duarte a ocupar a última vaga livre no quadro feminino. A surfista da Ericeira é, assim, mais um reforço para a armada lusa, que já conta com 10 surfistas em prova. A experiente surfista vai estar no heat 8, onde também está a compatriota Mafalda Lopes, além da norte-americana e líder do ranking Caitlin Simmers e a australiana Holly Williams.Carina junta-se a Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Mafalda Lopes, Kika Veselko, Carolina Mendes e Gabriela Dinis na prova feminina, que conta com sete representantes nacionais entre as 64 surfistas em prova, enquanto na prova masculina Frederico Morais vai estar em ação na companhia dos juniores Guilherme Ribeiro e Afonso Antunes, perfazendo o trio luso entre os 96 competidores que vão lutar pelo triunfo na Ericeira.