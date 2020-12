Pipe Masters: Kikas frente a Jordy Smith e Leo Fioravanti na ronda inaugural

Já é conhecido o heat draw do Billabong Pipe Masters, a primeira etapa do WCT 2021, que marca o regresso à ação da elite do surf mundial, depois do cancelamento da temporada de 2020, devido à pandemia. Frederico Morais está a postos para o regresso ao WCT e já sabe quem terá pela frente na estreia.





Kikas está colocado no heat 4, onde terá pela frente o sul-africano Jordy Smith, um dos eternos candidatos ao título mundial, e ainda o italiano Leo Fioravanti, que ainda não tem a vaga no circuito mundial assegurada. Os dois primeiros avançam diretamente para os 16 avos de final, enquanto o terceiro do heat terá de discutir a ronda de repescagem.Ao contrário do que foi inicialmente apontado, Frederico não irá medir forças com Gabriel Medina na estreia. Apesar de uma grelha de heat provisória apontar esse cenário, já era mais que sabido que tal não iria acontecer, uma vez que o australiano Ace Buchan já tinha anunciado publicamente que não iria competir em Pipe, o que acabou por reorganizar os heats.O experiente surfista australiano, um dos mais antigos do WCT, decidiu dar preferência à família, garantindo, assim, que consegue passar o natal em casa. Dessa forma, decidiu sair da competição. Quem beneficiou com isso foram Leo Fioravanti e Mikey Wright. Ambos tinham um heat marcado para antes do começo da prova, de forma a ver qual dos dois ficaria com a vaga no WCT, mas com esta situação ambos entram, pelo menos, na primeira etapa.Entre os outros heats, destaque para a bateria 6 que vai juntar o atual campeão mundial em título, Italo Ferreira, e o compatriota e campeão mundial de 2015, Adriano de Souza. A eles irá juntar-se ainda um dos dois surfistas que conseguirá garantir vaga através dos trials em Pipeline.Já Gabriel Medina está no heat 5 e também vai medir forças com um compatriota, neste caso Jadson Andre, e com o outro surfista vindo dos trials. Destaque ainda para o heat 8, onde o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater vai ter a companhia do brasileiro Caio Ibelli e do australiano Ethan Ewing.Lista de heats da 1.ª ronda do Pipe Masters:H1: Kanoa Igarashi (Japão), Conner Coffin (EUA) e Deivid Silva (Brasil);H2: Kolohe Andino (EUA), Peterson Crisanto (Brasil) e Morgan Cibilic (Austrália);H3: Filipe Toledo (Brasil), Yago Dora (Brasil) e Mikey Wright (Austrália);H4: Jordy Smith (África do Sul), Frederico Morais (PORTUGAL) e Leo Fioravanti (Itália);H5: Gabriel Medina (Brasil), Jadson Andre (Brasil) e surfista vindo dos trials;H6: Italo Ferreira (Brasil), Adriano de Souza (Brasil) e surfista vindo dos trials;H7: John John Florence (Havai), Wade Carmichael (Austrália) e Conor O’Leary (Austrália);H8: Kelly Slater (EUA), Caio Ibelli (Brasil) e Ethan Ewing (Austrália);H9: Owen Wright (Austrália), Griffin Colapinto (EUA) e Miguel Pupo (Brasil);H10: Jeremy Flores (França), Jack Freestone (Austrália) e Alex Ribeiro (Brasil);H11: Julian Wilson (Austrália), Ryan Callinan (Austrália) e Jack Robinson (Austrália);H12: Seth Moniz (Havai), Michel Bourez (França) e Matthew McGillivray (África do Sul)