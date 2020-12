Pipe Masters vai regressar à água esta quinta-feira

Terminou a suspensão do Pipe Masters! Esta é a notícia que muitos fãs queriam ouvir. A WSL quebrou finalmente o silêncio e oficializou uma nova chamada para esta quinta-feira em Pipeline. A etapa inaugural do WCT 2021 deverá estar assim perto de regressar à água, uma vez que há um swell muito promissor a chegar.





A "boa nova" foi dada pelo próprio CEO da WSL, Erik Logan, através de uma nota publicada no site da organização máxima do surf profissional mundial durante esta madrugada. Depois de vários dias de silêncio, após membros do staff e o próprio CEO terem acusado positivo à Covid-19, as negociações sobre o protocolo de segurança com as entidades havaianas chegaram a bom porto e uma nova chamada vai ser feita esta quinta-feira a partir das 17 horas portuguesas.Logan agradeceu às entidades havaianas por toda a confiança depositada na WSL e frisou que desde a semana passada que tem sido feito um "trabalho gigante" para conseguir retomar a prova com todos os protocolos de segurança ativados. O Pipe Masters vai continuar assim a decorrer apenas como evento televisionado e fechado à presença de público.A prova encontra-se parada à entrada da 2.ª ronda, que é de repescagem, depois de a primeira ronda já ter sido completada, e onde Frederico Morais carimbou a passagem direta aos 16 avos-de-final. Na 2.ª ronda apenas se irão disputar 3 heats, uma vez que o peruano Miguel Tudela sofreu uma lesão grave e viu-se obrigado a abandonar a prova, deixando assim o heat 1 com apenas dois surfistas, que garantem a passagem automática à 3.ª ronda.Quanto às previsões, para esta quinta-feira é esperado um swell limpo e perfeito para a competição retomar, com ondas tubulares na casa dos 2/3 metros. A ação poderá continuar na sexta-feira, onde o swell se irá manter, embora diminuindo um pouco e não oferecendo condições tão perfeitas.Entretanto, a prova inaugural do circuito feminino, o Maui Pro, continua suspensa e à espera de um novo palco para ser terminada, depois de um incidente que envolveu um surfista e um tubarão, que ocorreu na manhã que seria das finais em Honolua Bay e que vitimou o surfista, acabando por interromper a prova.