Polémica interferência leva fãs de Medina a ameaçarem Caio Ibelli

Os fãs mais acérrimos de Gabriel Medina ainda não estão a digerir muito bem a derrota do campeão mundial nos oitavos-de-final do MEO Rip Curl Pro Portugal, após uma interferência polémica cometida pelo atual líder do ranking e que acabou por "oferecer" o triunfo ao compatriota Caio Ibelli, que luta por manter-se na elite mundial em 2020. Ora, nas últimas horas as redes sociais de Ibelli foram atacadas por comentários de fãs de Gabriel Medina e houve mesmo quem se excedesse e ameaçasse o jovem brasileiro de morte.Uma situação insólita que fez mesmo alguns dos tops mundiais saírem em defesa de Caio Ibelli. Jadson Andre veio mesmo a público mostrar-se "envergonhado" com o comportamento de alguns dos fãs de Gabriel Medina, frisando que é muito mais amigo de Medina do que de Caio Ibelli, mas que não é por isso que deixa de reconhecer a infelicidade da situação."O que vocês estão fazendo com o Caio, me deixou muito mal", começa por escrever Jadson na sua conta de Instagram. "Eu amo o Medina, minha relação com o Medina não se compara com a do Caio, nem vou entrar neste assunto. Mas é o seguinte, o Caio não tem culpa de nada mesmo! E ele, igual ao Medina, está correndo atrás do sonho dele! Em uma realidade totalmente extrema uma da outra! Um para ser campeão do mundo e o outro para ficar no circuito, que caso saia a vida dele muda da água pra o Vinho. Não tenho 1% de amizade com o Caio do que tenho com o Medina, mas eu estou, de verdade, envergonhado com o que vocês estão fazendo com Caio", frisou o surfista brasileiro.Vários surfistas da elite mundial, como os brasileiros Yago Dora, Jesse Mendes e Italo Ferreira, que também está na luta pelo título mundial, ou o francês Jeremy Flores apoiaram o discurso de Jadson. Quem também comentou foi o próprio Caio Ibelli, agradecendo o apoio, assim como a namorada Alessa Quizon. A havaiana e ex-top mundial sublinhou que Caio Ibelli "não merece ser tratado da forma que está a ser".Este extremar de reações por parte dos fãs de Medina acontece em virtude de uma luta pelo título bastante apertada. O campeão mundial em título seguia na frente do ranking e até podia ser já campeão em Portugal, mas esta eliminação veio complicar bastante as contas, podendo mesmo retirar-lhe a liderança em Peniche. No entanto, grande parte dos rivais de Medina na luta pelo título são… brasileiros – mais concretamente, Filipe Toledo, número dois mundial, e Italo Ferreira, número quatro.