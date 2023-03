Porto Rico vai receber Mundial ISA em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Associação Internacional de Surf (ISA) anunciou esta semana que Porto Rico vai ser o palco dos ISA World Surfing Games em 2024. A prova irá decorrer de 22 de Fevereiro a 2 de Março e será o último palco de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.

Em jogo nas ondas de Margara, no Município de Arecibo, vão estar, pelo menos, 14 vagas para as olimpíadas francesas, cuja prova será disputada nos famosos tubos de Teahupoo, no Taiti. Em Porto Rico a ação também irá acontecer numa onda cujo fundo é de reef. Esta é a terceira vez que o Mundial ISA acontece em Porto Rico, depois das edições de 1968 e 1988.

Os primeiros cinco surfistas elegíveis da prova masculina e as sete melhores surfistas elegíveis da prova feminina irão garantir as últimas vagas para Paris’2024, além das duas vagas extras que permitem às seleções que vençam a geral coletiva masculina e feminina ter uma entrada extra, sendo esta a única possibilidade de um país ter mais que dois representantes por género e, Teahupoo.

Na edição de 2022 dos Mundiais ISA, que se disputaram em Huntington Beach, onde Portugal terminou no 4.º posto geral, o Japão carimbou uma vaga extra masculina e os Estados Unidos uma vaga extra feminina. Em 2024 voltam a disputar-se essas novas vagas, que não existiram no processo de qualificação para Tóquio’2020.

Além dos melhores qualificados do ranking do World Tour 2023, haverá ainda o Mundial ISA 2023 para apurar as vagas restantes. Será em Junho, em El Salvador que serão atribuídas quatro vagas masculinas e quatro vagas femininas para os melhores surfistas continentais de Europa, África, Ásia e Oceânia.