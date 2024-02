Portugal a postos para disputar últimas vagas olímpicas em Porto Rico

A Seleção portuguesa de surf já está em Porto Rico, onde este sábado tem início o Mundial ISA 2024. É lá que vão estar em jogo as últimas vagas olímpicas para Paris’2024. Dos seis surfistas lusos em prova, Teresa Bonvalot já tem a vaga garantida para as olimpíadas francesas, cuja prova de surf se vai realizar em Teahupoo, no Taiti. Frederico Morais, Guilherme Ribeiro, Guilherme Fonseca, Kika Veselko e Yolanda Hopkins também poderão juntar-se à compatriota, caso estejam entre os melhores nesta prova.Com 5 vagas masculinas e 7 vagas femininas em jogo para os surfistas elegíveis que terminarem nas melhores posições deste campeonato, haverá ainda o atrativo de as seleções que vencerem a classificação coletiva masculina e feminina poderem ter uma vaga extra. No caso das seleções já com o limite preenchido de dois surfistas qualificados, poderão acrescer um terceiro elemento – Japão nos homens e Estados Unidos nas mulheres conseguiram esse feito no Mundial ISA de 2022 e estão fora dessas contas para 2024.Com a parada das nações a acontecer esta sexta-feira e a ação a arrancar em palanque duplo já amanhã, a equipa das quinas está a postos para lutar pelas últimas vagas olímpicas, conhecendo já os adversários que vai ter na ronda inaugural. Depois de ter conseguido um brilharete para Tóquio’2020, com a qualificação de Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Frederico Morais, que acabou por não competir devido à Covid-19, Portugal procura aumentar a fasquia para os Jogos que acontecem já no próximo Verão.A prova masculina vai acontecer no pico principal de Margara, com os primeiros 30 de 36 heats da ronda inaugural a estarem programados já para este sábado. O mesmo acontece com os primeiros 30 de 32 heats da prova feminina, mas em El Pico, palco secundário deste campeonato. Dessa forma, os seis representantes nacionais, que partem como cabeças-de-série, vão estar todos em ação amanhã, tendo já alguns nomes sonantes pelo caminho na estreia.Yolanda Hopkins vai ser a primeira portuguesa a competir, estando no heat 6, na companhia da costarriquenha Leilani McGonagle, da checa Jana Kasova e da ucraniana Dariia Korol. Segue-se Teresa Bonvalot no heat 11, que medirá forças com a costarriquenha Coral Wiggins, com a dominicana Eva Julia Mota e a guamesa Sarah Wilkinson. Por fim, Kika Veselko vai estar em ação no heat 23, onde divide atenções com a norte-americana e campeã mundial em título da WSL Caroline Marks. A elas juntam-se ainda a dominicana Feliz Astacio e a jamaicana Imani Wilmot.No lado masculino, Guilherme Ribeiro será o primeiro português em prova, estando no heat 10 com o argentino Santiago Muniz, o checo Petr Novotny e o sul-coreano Jinhyuk Yang. No heat 18, Guilherme Fonseca compete frente ao argentino Leandro Usuna, ao checo Robert Vyslouzil e ao sul-coreano Kanoa Heejae Palmiano. O último representante nacional na prova masculina é Frederico Morais, único português que compete na elite do surf mundial, e que vai estrear-se no heat 26, onde irá medir forças com o argentino Jose Gundesen, com o dominicano Pedro Fernandez e ainda com o sul-coreano Suhyun Im.Os dois primeiros classificados de cada bateria avançam para a fase seguinte do quadro principal, enquanto o terceiro e quarto classificados caem para a repescagem. Uma vez na repescagem, uma nova derrota significa eliminação. Embora a fase de repescagem tenha um caminho bem mais longo até à final das medalhas, nada impede um surfista que caia nas repescagens de lutar pela medalha de ouro e pela qualificação olímpica.Com 15 surfistas masculinos e 13 surfistas femininas já com passaporte carimbado para Paris’2024, Porto Rico significa a derradeira oportunidade para garantir vaga para os próximos Jogos Olímpicos. Depois do Mundial ISA 2024, restarão apenas atribuir duas vagas (uma masculina e uma feminina) de wildcard ao país organizador (França) e duas vagas (uma masculina e uma feminina) universais, que será o Comité Olímpico Internacional a atribuir a países com menor representação. Só depois disso, estarão encontrados os 48 nomes (24 homens e 24 mulheres) que irão competir na prova de surf de Paris’2024.Filipe Toledo (BRA) – ranking World Tour 2023Griffin Colapinto (EUA) – ranking World Tour 2023Ethan Ewing (AUS) – ranking World Tour 2023João Chianca (BRA) – ranking World Tour 2023Jack Robinson (AUS) – ranking World Tour 2023John John Florence (EUA) – ranking World Tour 2023Leonardo Fioravanti (ITA) – ranking World Tour 2023Kanoa Igarashi (JAP) – ranking World Tour 2023Jordy Smith (AFS) – ranking World Tour 2023Matthew McGillivray (AFS) – ranking World Tour 2023Alan Cleland (MEX) – Mundial ISA 2023, vencedor do Mundial ISA 2023*Kauli Vaast (FRA) – Mundial ISA 2023, melhor europeuReo Inaba (JAP) – Mundial ISA 2023, segundo melhor asiático**Billy Stairmand (NZL) – Mundial ISA 2023, melhor da OceâniaLucca Mesinas (PER) – vencedor Jogos Pan-americanos 2023*apurado em virtude de o melhor africano – o sul-africano Jordy Smith – já ter vaga garantida pelo World Tour 2023 e de não existir outro africano elegível em lugares de qualificação (top 30).** apurado em virtude de o melhor asiático – o japonês Kanoa Igarashi – já ter vaga garantida pelo World Tour 2023.Caroline Marks (EUA) – ranking World Tour 2023Carissa Moore (EUA) – ranking World Tour 2023Tyler Wright (AUS) – ranking World Tour 2023Molly Picklum (AUS) – ranking World Tour 2023Tatiana Weston-Webb (BRA) – ranking World Tour 2023Johanne Defay (FRA) – ranking World Tour 2023Brisa Hennessy (CRC) – ranking World Tour 2023TERESA BONVALOT (POR) – ranking World Tour 2023Vahine Fierro (FRA) – Mundial ISA 2023, segunda melhor europeia*Shino Matsuda (JAP) – Mundial ISA 2023, melhor asiáticaSarah Baum (AFS) – Mundial ISA 2023, melhor africanaSaffi Vette (NZL) – Mundial ISA 2023, quarta melhor da Oceânia**Sanoa Dempfle (CAN) – vice-campeã nos Jogos Pan-Americanos 2023****Apurada em virtude de a melhor europeia – a francesa Johanne Defay – já ter vaga garantida pelo World Tour 2023.**Apurada em virtude de as três melhores representantes da Oceânia – Ellie Harrison, Sophie McCulloch e Sally Fitzgibbons - serem australianas e de a Austrália já ter as duas vagas ocupadas por Tyler Wright e Molly Picklum através do World Tour 2023.***Apurada em virtude de a vencedora - a brasileira Tatiana Weston-Webb - já ter vaga garantida pelo World Tour 2023.