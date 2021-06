Portugal a um passo de garantir mais duas vagas em Tóquio'2020

A carreira da Seleção Nacional no Mundial ISA de El Salvador segue de forma positiva, com a equipa das quinas a entrar na reta final do campeonato no top 4 da geral e bem posicionada para lutar pelo ouro. Contudo, todas as atenções estão centradas nas vagas olímpicas em disputa para Tóquio. E depois de ter conseguido carimbar uma vaga através de Frederico Morais neste mesmo Mundial em 2019 e de Kikas a ter confirmado a título pessoal esta quinta-feira, Portugal está muito perto de conseguir mais duas vagas através da participação feminina.





Com a equipa feminina ainda completa, Portugal está bem lançado para assegurar o número máximo de vagas. Isto porque estando ainda em prova nas meias-finais do quadro principal, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins estão a apenas um heat de garantir matematicamente a presença de duas surfistas nacionais em Tóquio, ainda que não seja de imediato a título pessoal.Com Teresa e Yolanda inseridas no mesmo heat, caso avancem mais uma ronda chegam à final do quadro principal. Isso significa que já não farão pior que o 6.º lugar. Como na prova feminina há sete vagas em jogo, isso garantiria automaticamente a Portugal duas vagas femininas.Contudo, com Carolina Mendes ainda em prova nas repescagens, essas duas vagas a serem confirmadas por Teresa e Yolanda podem não ser garantidamente delas. Mesmo num cenário de ficarem no top 6 final, Carol poderia ficar melhor posicionada no campeonato e ficar ela com uma dessas vagas, uma vez que cada país não pode ter mais que dois representantes por género.O mesmo cenário acontece caso só uma das portuguesas siga em frente. Portugal garante logo uma vaga em Tóquio, embora nenhuma das surfistas fique oficialmente garantida a título pessoal, pois fica sempre dependente da prestação das compatriotas. E mesmo que esse cenário de duplo sucesso nacional no próximo heat não aconteça e as duas sejam derrotadas frente à francesa Pauline Ado e à japonesa Mahina Maeda, as aspirações olímpicas mantêm-se intactas, ainda que o caminho pelas repescagens seja mais longo.Decisões importantes que ficam adiadas para sábado, pois esta sexta-feira não haverá ação no quadro principal feminino, apenas no masculino. Assim, apenas Carolina Mendes e Vasco Ribeiro vão estar em ação, num dia que tem programado a realização da ronda 5 do quadro principal masculino, da ronda 6 e 7 da repescagem masculina e a ronda 6 da repescagem feminina.Para Vasco Ribeiro as contas não são tão simples, depois de ter caído para a repescagem, sendo já o único português em prova do lado masculino. Vasco já só tem uma "vida" e sabe que em caso de derrota é eliminado, tendo ainda cinco rondas de repescagem pela frente. Neste caso, apenas interessa vencer heats e passar o maior número de rondas possíveis. Mas nada está perdido e ainda há possibilidade de Portugal conseguir as quatro vagas máximas para a estreia olímpica do surf.