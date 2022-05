Portugal anuncia convocados para o Mundial Júnior da ISA

O selecionador nacional David Raimundo anunciou esta terça-feira os 12 surfistas que vão representar Portugal no próximo Mundial Júnior da ISA, que vai acontecer de 27 de Maio a 5 de Junho em El Salvador. Uma equipa composta por seis surfistas Sub-18 (três rapazes e três raparigas e seis surfistas Sub-16 (três rapazes e três raparigas).Sub16 Feminino: Erica Mendonça, Maria Dias e Maria SalgadoSub16 Masculino: Jaime Veselko, Martim Fortes e Matias CanhotoSub18 Feminino: Beatriz Carvalho, Benedita Teixeira e Gabriela DinisSub 18 Masculino: Francisco Ordonhas, Francisco Queimado e Martim NunesOs eleitos saíram de um lote de 31 surfistas que esteve recentemente em estágio, com destaque para a presença de muitos estreantes em competições internacionais de seleções. Algo que não abala a confiança do selecionador, demonstrando estar confiante na conquista de medalhas para o nosso país."É o Mundial em que levamos mais estreantes mas que, ao mesmo tempo, são também atletas com vasta experiência competitiva e grande entusiasmo. Penso que estes dois fatores podem até representar uma vantagem para nós. Penso que temos condições para nos batermos pelos lugares cimeiros da tabela e temos equipa para lutar por medalhas para Portugal", atirou Raimundo.Matias Canhoto, em Sub-16 masculino, ou Gabriela Dinis, em Sub-18 feminino, apresentam-se como eventuais candidatos a medalhas neste Mundial, num lote de surfistas que salienta bem a qualidade presente na nova geração do surf nacional. De fora da convocatória nos diferentes escalões ficaram nomes como João Maria Mendonça, Francisco Mittermayer, Santiago Graça, Miriam Julião ou Constância Simões."Foi um processo com uma janela temporal curta devido às eleições da FPS e do próprio calendário competitivo, que nos obrigou a um trabalho rápido mas intenso, com três estágios, duas etapas do Campeonato Nacional (Liga MEO Surf) e um Pro Júnior que decorreu em Leça no passado fim-de-semana. Mas ao longo deste percurso, tenho a salientar a enorme vontade dos atletas em representar Portugal e de um excelente nível e competitividade em todos os momentos", afirmou David Raimundo.João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf e líder da comitiva ao Mundial, reitera a confiança do selecionador. "Acompanhei a par e passo o processo de seleção, conheço bem estes jovens surfistas e tenho muita confiança nas suas qualidades e nas escolhas do Selecionador. São todos dignos representantes do que de melhor se faz ao nível da formação dos nossos clubes e treinadores, na senda do trabalho que vimos desenvolvendo na FPS há quase uma década", frisou.