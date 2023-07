Portugal campeão do Eurosurf

Portugal é o campeão do Eurosurf 2023, em Santa Cruz. A competir em casa, a Seleção Nacional orientada por David Raimundo teve um campeonato atribulado mas terminou de maneira quase perfeita com o dia a arrancar com Raquel Bento a conquistar a medalha de prata na competição de longboard feminina e António Dantas a imitá-la no longboard masculino. O ouro em ambas as finais foi para os ingleses, através de Emily Curry e Ben Skinner, respetivamente.Mas depois chegou a hora de Portugal. Primeiro, foi Mafalda Lopes a impor-se a três espanholas, fazendo tábua rasa da vantagem insólita de Espanha que qualificou todas as duas surfistas para a final. Logo a seguir foi a vez de Guilherme Ribeiro mostrar porque é o campeão nacional, batendo o irlandês Geaorid McDaid, o espanhol Luiz Diaz e o "holandês voador" Beyrick de Vries para arrecadar o ouro e, assim, selar o título europeu para Portugal.No final, o selecionador nacional David Raimundo não escondeu a emoção de uma vitória sofrida: "Foi um campeonato difícil e por isso ainda mais saboroso. Sabíamos que Espanha era grande candidata, mas também estávamos conscientes do nosso potencial. As coisas não nos correram bem no início, mas conseguimos estabilizar. Ontem sofremos grande percalço com a eliminação da Gabriela Dinis e o do Guilherme Fonseca, mas reagrupámos e sabíamos que para termos hipóteses tínhamos de ter um dia praticamente perfeito. Felizmente foi o que aconteceu. É um orgulho enorme liderar esta equipa que soube ser um grupo forte, solidário e unido. É um dos momentos mais altos da minha carreira como treinador."O presidente da Federação Portuguesa de Surf, João Aranha, realçou a aposta ganha numa equipa muito jovem: "Campeonato duríssimo e foi lutar até ao fim. Temos uma equipa fortíssima, tanto os atletas como os técnicos. É evidente que tivemos algumas situações polémicas de julgamento mas Portugal levou a luta até ao fim e ganhou o campeonato quase na última onda. Isto prova que estamos a conseguir trabalhar, vamos ter bolsas olímpicas para os vencedores. Desengane-se quem pensa que o campeonato europeu é fácil, pois nunca foi e este ano ainda mais difícil. Tivemos uma Espanha fortíssima que conseguimos ultrapassar ‘na curva’ no último dia. Esta equipa é uma amostra do futuro do surf nacional e isso enche-nos de alegria."Guilherme Ribeiro (Associação de Surf da Costa da Caparica)Guilherme Fonseca (Peniche Surfing Clube)Afonso Antunes (Ericeira Surf Clube)Erica Máximo (Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos)Gabriela Dinis (Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos)Mafalda Lopes (Associação de Surf da Costa das Caparica)António Dantas (Surfing Clube de Portugal)Raquel Bento (NOCAS)