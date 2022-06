Portugal com as primeiras quatro baixas no Mundial Júnior em El Salvador

A Seleção Nacional viveu esta quinta-feira um dia complicado nas contas pelas medalhas do Mundial Júnior ISA, que se está a disputar até domingo em El Salvador. Num dos dias mais cruciais da competição, Portugal somou as primeiras eliminações na prova, perdendo quatro dos 12 surfistas e ficando sem qualquer representante no quadro principal das quatro categorias em jogo.Numa jornada dedicada à ronda 4 do quadro principal de todas as categorias e também a ronda 3 da repescagem, apenas dois surfistas lusos não competiram ontem. Dos 10 que entraram na água, três perderam no quadro principal, quatro foram eliminados nas repescagens e somente três conseguiram avançar no quadro de repescagens.No quadro principal Francisco Ordonhas (Sub-18 masculino), Matias Canhoto (Sub-16 masculino) e Maria Salgado (Sub-16 feminino) falharam o acesso às meias-finais das respetivas categorias, sendo atirados para a ronda 6 de repescagem, onde, a partir de agora, uma derrota equivale a eliminação. Este trio não vai competir esta sexta-feira, pois o antepenúltimo dia de ação em El Salvador vai ser apenas dedicado à ronda 4 e 5 das repescagens.Nas repescagens, a ação até começou de forma positiva com um triunfo sólido de Gabriela Dinis, na prova Sub-18 feminina. Nessa mesma categoria, Beatriz Carvalho conseguiu seguir o exemplo da compatriota e também avançar na competição, embora Benedita Teixeira tenha sido a primeira baixa da equipa das quinas.Depois disso, seguiu-se a eliminação de Martim Nunes em Sub-18 masculinos. Mais o final do dia foi a vez de Martim Fortes na prova Sub-16 masculina também dizer adeus, por uma diferença de apenas 0,20 pontos. Já na prova Sub-16 feminina Érica Máximo garantiu um triunfo rumo à fase seguinte, enquanto a ação terminou com mais uma eliminação, neste caso a de Maria Dias.Esta sexta-feira, além do trio que superou a jornada da véspera e que vai competir na ronda 4 de repescagens, também vão estar em ação Francisco Queimado (Sub-18 masculino) e Jaime Veselko (Sub-16 masculino), que tinham sido eliminados em fases mais adiantadas do quadro principal. Serão cinco surfistas a defender as cores nacionais numa jornada muito importante, depois de Portugal ter caído da liderança tripartida do ranking coletivo para o 9.º posto – na liderança estão, agora, Austrália, Estados Unidos e Havai, com apenas uma eliminação.O primeiro surfista a entrar em ação esta sexta-feira será Jaime Veselko no oitavo e último heat da ronda 4 de repescagem em Sub-16 masculinos, onde terá pela frente o sueco Lex O’Connor, o italiano Michelle Scoppa e o porto-riquenho Jack Young. Ao mesmo tempo, também no heat 8, mas da categoria Sub-18 masculina, Francisco Queimado mede forças com os canadianos Levi Young e Wheeler Hasburgh e o peruano Mariano Maugere.Depois entram as raparigas na água, com Gabriela Dinis a estar no heat 2 da ronda 4 de repescagem da prova Sub-18 feminina, onde defronta a havaiana Eweleiula Wong, a peruana Kalea Gervasi e a francesa Nahia Milhau. No sexto e último heat desta categoria Beatriz Carvalho vai enfrentar as japonesas Anon Matsuoka e Kokona Kawase e a taitiana Heimiti Fierro. Por fim, no heat 5 desta mesma fase mas da prova Sub-16 feminina, Érica Máximo vai ter pela frente a taitiana Kohai Fierro, a peruana Camila Sanday e a australiana Willow Hardy.Caso consigam superar esta fase, os jovens portugueses avançam para a ronda 5 de repescagem, que será disputada também esta sexta-feira. Quem conseguir terminar este penúltimo dia de ação em El Salvador com duas qualificações, junta-se a Francisco Ordonhas, Maria Salgado e Matias Canhoto na ronda 6 das repescagens das respetivas categorias, para no sábado tentarem a passagem ao dia final deste Mundial Júnior ISA, que acontece no domingo e onde estarão em jogo as medalhas individuais e coletivas.