Portugal com estreia 100 por cento eficaz no Mundial Júnior ISA

Estreia positiva para as cores nacionais no Mundial Júnior ISA, que arrancou este sábado nas ondas de El Salvador. A Seleção portuguesa teve já metade dos 12 representantes em ação nesta primeira jornada dedicada às rondas inaugurais da categoria Sub-18 masculina, Sub-16 masculina e Sub-16 feminina, com todos os elementos a conseguirem superar com sucesso esta fase inicial do Mundial.Ainda assim, houve elementos que se destacaram dos demais, uma vez que conseguiram uma estreia vitoriosa. Foram os casos de Martim Nunes e Francisco Queimado em Sub-18 masculino, onde Francisco Ordonhas só se vai estrear este domingo. Mas também de Maria Dias, em Sub-16 feminino, onde Maria Salgado e Érica Máximo conseguiram seguir em frente na competição, mas ambas no 2.º posto dos repestivos heats. O outro surfista em prova foi Matias Canhoto, em Sub-16 masculino, que avançou no 2.º posto, enquanto Jaime Veselko e Martim Fortes ainda aguardam estreia. A categoria Sub-18 feminina não foi para a água neste dia inaugural.O primeiro português a entrar em ação em El Salvador foi Martim Nunes, que conseguiu uma das melhores performances deste dia inaugural. Martim somou 14 pontos e venceu o heat 3, onde deixou o taitiano Haumana Ateni (9,74) no 2.º posto, com o equatoriano Andy Rivera (8,97) e o dominicano Sebastian Ribes (4,93) a serem atirados para a repescagem.Mais tarde, no heat 27 da ronda inaugural da categoria Sub-18 masculina, foi a vez de Francisco Queimado também ter protagonizado uma estreia muito positiva, vencendo a bateria com um score de 11,74, à frente dos 10,83 do argentino Ignacio Ruggiero. Ming-Jang Liu, de Taipé, e Sebastian Reid, da República Dominicana, foram atirados para a repescagem.A ação no pico de La Bocana chegou ao fim após a realização de 28 heats da categoria Sub-18 masculina, faltando ainda disputar quatro baterias para fechar a ronda. Algo que vai acontecer este domingo, quando a ação retomar, e com Francisco Ordonhas em prova no 31.º e penúltimo heat da ronda, onde tem pela frente o argentino Manuel Torreani, Chia-chi Yu, de Taipé, e o dominicano Miguel Castillo.Entretanto, Martim Nunes e Francisco Queimado já conhecem os adversários que vão ter pela frente na ronda 2. Martim vai estar no heat 1, onde terá a concorrência do norte-americano Kyan Yang, do canadiano Reed Platenius e do inglês Kieron Smith. Já Queimado vai estar no heat 13, onde tem a companhia do havaiano Kai Martin, do costarriquenho Axel Castro e do suíço Antoine Habashi.No pico de El Sunzal, o primeiro dia de ação foi dedicado à totalidade dos 24 heats que compuseram a ronda inaugural da categoria Sub-16 feminina, havendo depois ainda tempo para os quatro primeiros heats da prova Sub-16 masculino. Dessa forma, a primeira portuguesa em ação foi Maria Salgado, que carimbou o 2.º posto do heat 3, com 6,90 pontos, superada apenas pela brasileira Isabelle Nalu, com 9,77 pontos. Para a repescagem caíram a neerlandesa Julia Boekenoogen (4,36) e a italiana Victoria Backhaus (2,93).No heat 19 foi a vez de Maria Dias se estrear com um triunfo, assente nos 9,13 pontos conseguidos, com a neerlandesa Tiara van der Huls a ficar no 2.º posto, com 8,53 pontos, enquanto a suíça Celia Magras (4,34) e a canadiana Chloe Platenius (4,33) foram atiradas para a repescagem. Quatro heats depois estreou-se Érica Máximo, com 7,63 pontos, que lhe valeram o 2.º posto, atrás da brasileira Sophia Gonçalves (9,66), mas à frente da neerlandesa Lune van Dijk (4,10) e da suíça Fabiana Klein (2,72).O trio de portuguesas da categoria Sub-16 feminina já conhece as adversárias que vai ter pela frente na ronda 2 do quadro principal. Maria Salgado vai estar no heat 2, onde também estão a brasileira Laura Raupp, a havaiana Haylee Boverman e a argentina Sol Borelli. Maria Dias vai regressar à ação no 9, medindo forças com a havaiana Vahiti Inzo, a peruana Camila Sanday e a mexicana Joelle Ramirez. Por fim, Érica Máximo vai competir no 12.º e último heat da ronda, frente à australiana Willow Hardy, à taitiana Kohai Fierro e à japonesa Mirai Ikeda.Por fim, o último português a entrar em ação neste dia inaugural foi Matias Canhoto, que conseguiu a 2.ª posição do heat 3 da ronda inaugural em Sub-16 masculino. O jovem surfista de Peniche somou 7,37 pontos, sendo superado pelo taitiano Toaura Haumani (8,93), enquanto o uruguaio Felipe Sorondo (5,94) e o guatemalteco Jorge Vazquez (2,40) caíram para a repescagem.Na próxima ronda Matias Canhoto vai estar no heat 2, onde terá a companhia do peruano Gabriel Ljubicic, do italiano Leonardo Apreda e do francês Axel Domínguez. Mas antes disso, a Seleção Nacional terá este domingo em ação Jaime Veselko e Martim Fortes na ronda inaugural desta categoria, tentando juntar-se a Matias Canhoto na próxima fase. Jaime está no heat 27, onde enfrentará o argentino Thiago Passeri Pezzati, o sueco Lex O’Connor e o senegalês Djibril Gueye. Já no heat 31 Martim Fortes vai ter pela frente o argentino Francisco Cosoleto, o uruguaio Thiago Corbo e o senegalês Cherif Adrame Diop.Este domingo, no segundo dia de ação, o pico de El Sunzal vai receber os 28 heats que ainda faltam disputar desta ronda inaugural de Sub-16 masculinos, enquanto no pico de La Bocana vão disputar-se os últimos quatro heat da ronda inaugural de Sub-18 masculinos, seguindo-se toda a ronda inaugural Sub-18 feminina. As Sub-16 femininas vão ter folga nesta jornada, que irá para a água ao início da tarde portuguesa.Em Sub-18 feminino, Gabriel Dinis vai ser a primeira a entrar em ação, estando no heat 3, frente à brasileira Maya Carpinelli, à panamiana Maya Figueroa e à neerlandesa Eva Hoffmann. No heat 19 vai estrear-se Benedita Teixeira, frente à canadiana Erin Brooks, à italiana Francesca Valletti e à uruguaia Manuela Carballo. Por fim, no heat 23 Beatriz Carvalho vai medir forças com a canadiana Jasmine Porter, com a panamiana Evelyn Chavez e com a uruguaia Ema Beltran.Com os seis surfistas restantes em ação nesta jornada, Portugal parte com o objetivo de conseguir colocar todos os surfistas na ronda 2 do quadro principal das respetivas categorias. Metade desse caminho foi feito no dia inaugural, esperando-se que a eficácia prossiga este domingo.