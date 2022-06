Portugal com mais cinco baixas no antepenúltimo dia em El Salvador

A Seleção Nacional presente no Mundial Júnior ISA em El Salvador viveu, esta sexta-feira, um dia aziago para as aspirações em chegar a medalhas nesta prova. Dos cinco surfistas que estiveram em prova todos foram eliminados, numa jornada dedicada à ronda 4 e 5 de repescagens de todas as categorias. Embora alguns dos surfistas portugueses tenham superado a primeira ronda, na segunda já não resistiu nenhum.Assim, Portugal parte para os últimos dois dias de prova com apenas três representantes em prova. São eles Francisco Ordonhas (Masculino Sub-18), Matias Canhoto (Masculino Sub-16) e Maria Salgado (Feminino Sub-16), eles que não estiveram em ação neste antepenúltimo dia em El Salvador, mas que vão ser as esperanças nacionais para este sábado, estando todos já no quadro de repescagens.A equipa portuguesa até viu Francisco Queimado (Sub-18 masculino), Gabriela Dinis (Sub-18 Feminino), Jaime Veselko (Sub-16 masculino) e Érica Máximo (Sub-16 feminino) superaram a primeira ronda do dia, onde apenas Beatriz Carvalho (Sub-18 feminino) ficou pelo caminho. Um começo de dia bem positivo e que não fazia prever a razia que se seguiu na segunda metade do dia.Nenhum dos surfistas do quarteto em ação na ronda 5 das repescagens conseguiu avançar em prova, despedindo-se todos de prova. De todos, Francisco Queimado e Érica Máximo foram os que estiveram mais próximos de seguir em frente, terminando os respetivos heats no 3.º posto e a menos de 1 ponto da qualificação.Dessa forma, ninguém se conseguiu juntar a Francisco Ordonhas, Matias Canhoto e Maria Salgado na ronda 6 de repescagem. Eles que vão, este sábado, enfrentar uma jornada que começa com a ronda 5 do quadro principal e depois vai ter três rondas de repescagens. Ou seja, para conseguirem uma vaga no dia final, os jovens portugueses terão de superar três rondas, numa jornada que promete ser muito intensa e decisiva para as contas finais, onde Portugal é, neste momento, 8.º classificado do ranking por equipas.A tarefa deste trio português não vai ser fácil, pois a prova entrou numa fase de heats muito equilibrados. Francisco Ordonhas vai estar no heat 4 da ronda 6 das repescagens da prova masculina Sub-18, onde enfrenta o francês Nicolas Paulet, o japonês Tenshi Iwami e o sul-africano Connos Slijpen. Nessa mesma fase da prova Sub-16 masculina, Matias Canhoto está no heat 1, onde mede forças com o peruano Gabriel Ljubicic, o havaiano Jackson Dorian e o mexicano Lucas Senkbeil. Por fim, na prova Sub-16 feminina Maria Salgado compete no heat 1, defrontando a australiana Isi Campbell e as brasileiras Laura Raupp e Isabelle Nalu.