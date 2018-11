Portugal com três atletas no Mundial de surf adaptado

Portugal vai estar representado pelos atletas Nuno Vitorino, Marta Paço e Camilo Adbula no Mundial de surf adaptado, que decorre em dezembro, na Califórnia, anunciou esta quinta-feira a federação portuguesa da modalidade.Em comunicado, a Federação Portuguesa de Surf (FPS) explica que os três atletas foram escolhidos após um estágio liderado pelo treinador da equipa nacional Bernardo Abreu.Esta será a segunda participação portuguesa na competição, que decorre entre 12 e 16 de dezembro na praia californiana de La Jola, nos Estados Unidos.No ano passado, Portugal esteve representado na competição, que também decorreu em La Jola, pelo antigo nadador paralímpico Nuno Vitorino."No ano passado, fizemos história com a participação inédita de Portugal no campeonato mundial. Nesta segunda participação levamos três atletas e queremos conquistar cada vez mais espaço nesta modalidade", afirmou o presidente da FPS, João Aranha, citado pela assessoria de imprensa.O Mundial de surf adaptado, que contará com atletas de mais de 25 países, foi criado para dar aos surfistas com desafios físicos a oportunidade de participarem numa competição mundial.Os atletas contam com a ajuda de um técnico exclusivo para conseguirem reunir todas as condições para entrarem em competição.