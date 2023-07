Portugal está em 2.º lugar no Eurosurf

A Seleção está no 2.º lugar do Eurosurf, em Santa Cruz, e na luta pelas medalhas, depois de quatro surfistas ficarem à beira da conquista de medalhas. Os destaques foram Guilherme Ribeiro, Mafalda Lopes e para os dois longboarders, António Dantas e Raquel Bento, pois todos venceram as suas baterias e estão já nas respetivas finais do percurso de qualificação. Já Gabriela Dinis passou às repescagens ao ficar em 3.ª numa bateria ganha por Mafalda Lopes, na ronda 4 do main event. Quanto a Guilherme Fonseca, venceu a 4.ª ronda das repescagens. A eliminação de Afonso Antunes e Erica Máximo nas repescagens é que não estava nos planos do selecionador David Raimundo: "Não estávamos à espera de perder dois surfistas, mas à exceção de Espanha, todos os candidatos ao título europeu já perderam atletas. As ambições permanecem intactas."