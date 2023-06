Portugal falha medalhas e vagas olímpicas

A Seleção Nacional de surf viu, esta terça-feira, chegar ao fim a aventura em El Salvador, após o penúltimo dia de ação no Mundial ISA 2023. Um desfecho que tirou a possibilidade de os surfistas portugueses lutarem por medalhas individuais e coletivas e que também deixou a equipa das quinas fora da luta pelas vagas olímpicas para Paris'2024.Com somente dois surfistas em prova à entrada para este penúltimo dia, Kika Veselko começou por perder no quadro principal e, mais tarde, também nas repescagens, despedindo-se de prova no 15.° posto.Já Frederico Morais superou duas rondas de repescagem, caindo já no terceiro heat que disputou, ficando apenas a 0,27 pontos de se apurar para o dia final. Kikas terminou no 11.° posto e foi o português que ficou mais perto da vaga olímpica em jogo para o melhor surfista europeu - vai ser disputada entre o francês Kauli Vaast e o espanhol Gonzalo Gutierrez.Portugal volta a disputar mais vagas olímpicas no Mundial ISA de 2024, sendo que Teresa Bonvalot já tem lugar garantido em Paris'2024, em virtude da posição obtida no World Tour 2023.