Portugal falha o pleno após a ronda inaugural do Mundial Júnior ISA em El Salvador

A prestação portuguesa na ronda inaugural do Mundial Júnior ISA de El Salvador esteve muito perto de ser perfeita, mas terminou com um dos 12 representantes nacionais em prova a cair já para as repescagens. Numa das últimas baterias do segundo dia de ação, Beatriz Carvalho falhou a passagem à ronda 2 do quadro principal da categoria Sub-18 feminina, evitando, assim, que Portugal tivesse um arranque de prova imaculado.Até então, a equipa das quinas estava a conseguir passar esta primeira ronda com todos os elementos das quatro categorias em concurso. Dos seis surfistas que entraram em cena neste domingo, apenas o mais jovem de todos, Jaime Veselko, em Sub-16 masculino, conseguiu sair vitorioso. Francisco Ordonhas, Martim Fortes, Gabriela Dinis e Benedita Teixeira passaram no segundo posto, enquanto Beatriz Carvalho falhou a passagem na última onda.Depois de na véspera Martim Nunes e Francisco Queimado terem vencido as respetivas baterias na ronda inaugural em Sub-18 masculinos, Francisco Ordonhas entrou em ação apenas este domingo no heat 31. O surfista português somou 10,20 pontos, numa disputa vencida pelo argentino Manuel Torreani, com 10,64 pontos, e onde Chia-chi Yu (9,73), de Taipé, e o dominicano Miguel Castillo (4,37) caíram na repescagem.Dessa forma, na próxima ronda Francisco Ordonhas vai competir no heat 16, perante a concorrência do canadiano Wheeler Hasburgh, do chinês Kaiteng Jiang e do francês Nicolas Paulet. Isto numa categoria em que a Seleção Nacional mantém os três surfistas em competição no quadro principal.O mesmo não aconteceu na categoria Sub-18 feminina, que apenas foi para a água este domingo. As coisas começaram bem com Gabriel Dinis, que somou 8,83 no heat 3, sendo apenas superada pela neerlandesa Eva Hoffmann, com 10,57 pontos, mas ficando à frente da brasileira Maya Carpinelli (7,37) e da panamiana Maya Figueroa (3,40).Depois, no heat 19 Benedita Teixeira teve desempenho semelhante, ao ter sido segunda classificada, com 6,87 pontos, numa disputa vencida pela jovem prodígio do surf canadiano Erin Brooks, que compete nos dois escalões. Brooks somou 10,87 pontos e não deu hipótese à concorrência, onde a italiana Francesca Valleti (5,00) e a uruguaia Manuela Carballo (1,97) seguiram para a repescagem.Por fim, num dos últimos heats do dia, Beatriz Carvalho sentiu muita dificuldade perante o mar no pico de La Bocana, com as ondas a fecharem muito. Com a canadiana Jasmine Porter a segurar o triunfo, com 8,17 pontos, a portuguesa ainda teve oportunidade de garantir a segunda posição, mas uma queda na finalização da última onda, acabou por deixá-la fora do quadro principal, para onde seguiu a panamiana Evelyn Chavez (4,60). Beatriz Carvalho somou apenas 4,00 pontos e no último posto ficou a uruguaia Ema Beltran, com 1,80 pontos.Dessa forma, Beatriz Carvalho vai ser obrigada a seguir no quadro de repescagem, onde à próxima derrota é eliminada de vez da competição. Ainda assim, nada a impede de chegar à final, caso supere todas as 10 rondas de repescagem. Para já, vai estar no heat 11 da ronda 1, onde terá pela frente a chilena Estela Lopez, a colombiana Angelina Decesare e a guatemalteca Juana Pos.Em sentido inverso Gabriela Dinis e Benedita Teixeira seguem no quadro principal. Dinis vai estar no heat 2, onde medirá forças com a brasileira Kiany Hyakutake, a argentina Sinai Borelli e a japonesa Kana Nakashio. Já Benedita vai voltar à ação no heat 10, frente à australiana Ellie Harrison, à taitiana Heimitti Fierro e à neozelandesa Natasha Gouldsbury.Por fim, em sub-16 masculinos faltavam entrar em ação Jaime Veselko e Martim Fortes. O primeiro foi Jaime e fê-lo com mestria, depois de vencer o heat 27, com 10,73 pontos, levando a melhor numa equilibrada disputa com o sueco Lex O’Connor, que ficou com 10,67 pontos. Para a repescagem foram o argentino Thiago Passeri Pezzati (8,13) e o senegalês Djibril Gueye (5,80).Depois, num dos últimos heats deste segundo dia de ação, Martim Fortes somou 9,17 pontos, sendo apenas superado pelo argentino Francisco Cosoleto (9,30), enquanto o senegalês Cherif Adrame Diop (6,40) e o uruguaio Thiago Corbo (4,94) foram atirados para a repescagem. Algo que deixa Portugal ainda com os três surfistas em prova no quadro principal, tal como aconteceu em Sub-16 femininos, onde este domingo não houve ação.Dessa forma, na próxima ronda Jaime Veselko vai estar no heat 13, onde tem a companhia do havaiano Luke Tema, do canadiano Jonas Meskis e do espanhol Ivan Flor Sota, enquanto Martim Fortes vai estar no 16.º e último heat, onde vai ter pela frente o colombiano Romeo Chavez, o italiano Michelle Scopa e o francês Iñigo Madina.A ação no Mundial Júnior ISA retoma ao início da tarde desta segunda-feira, com a realização da segunda ronda dos quadros principais das quatro categorias em prova. O que significa que a Seleção portuguesa vai ter 11 surfistas em prova a discutirem uma importante passagem à ronda 3.