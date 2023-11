Portugal fecha terceiro dia do Mundial Júnior ISA ainda sem baixas

A Seleção portuguesa fechou, esta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o terceiro dia de ação no Mundial Júnior ISA sem qualquer baixa, embora com mais três surfistas atirados para a fase de repescagem. Isto num dia em que a organização decidiu encurtar a prova, em virtude das francas previsões de ondas para os próximos dias.Dessa forma, o caminho até às finais vai ficar mais curto, mas os surfistas também terão menos margem de erro. Isto porque haverá extinção das repescagens a partir da ronda 2, além de o tempo das baterias ter sido reduzido para 15 minutos. A partir da ronda 3 do quadro principal, a derrota valerá a eliminação automática.À parte deste ajuste no quadro de competição, a equipa das quinas continua a dar cartas dentro de água, com Matias Canhoto (Sub-16 masculinos), Francisco Mittermayer e Francisco Ordonhas (Sub-18 masculino), Maria Salgado (Sub-18 feminino) e Constância Simões e Lua Escudeiro (Sub-16 feminino) a estarem já na ronda 3 do quadro principal.Em sentido inverso, João Mendonça (Sub-18 masculino), Salvador Vala (Sub-16 masculino) e Maria Dias (Sub-18 feminino) não conseguiram passar a ronda 2 e acabaram relegados para a repescagem. No entanto, poderão juntar-se aos compatriotas em caso de sucesso na próxima fase.Já na repescagem estiveram em ação Jaime Veselko (Sub-16 masculino) e Érica Máximo (Sub-18 feminino), que conseguiram avançar para a fase seguinte. Apenas Teresa Pereira (Sub-16 feminino) não entrou hoje na água, tendo ainda de competir na ronda inaugural das repescagens no escalão de Sub-16 feminino.Apesar da prestação positiva dos jovens surfistas nacionais, João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de surf, não se mostrou satisfeito com as mudanças que vão surgir na prova para os próximos dias. "Não é bom para o espetáculo nem para a nossa equipa. O facto de termos heats de 15 minutos e não haver qualquer hipótese de repescagem a partir da ronda 3, inclusive, significa que haverá maior pressão e menor margem de erro", frisou."Confio muito na capacidade destes jovens em lidar com estas adversidades. O surf, a este nível, tem muito a ver com adaptação a inúmeros fatores e estes são apenas mais alguns. O talento está lá e a maturidade, essa ganha-se em situações destas. É lidar e aprender com as circunstâncias. Nestas idades, tanto ou mais que os troféus, são as lições que se retiram destas competições que têm valor inestimável", rematou o líder da comitiva nacional.