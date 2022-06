Portugal fora da luta pelas medalhas no Mundial Júnior ISA

Terminou a aventura portuguesa no Mundial Júnior ISA de El Salvador, depois de, este sábado, a Seleção Nacional ter perdido os três últimos representantes no penúltimo dia de ação. A Seleção Nacional ficou, assim, de fora da luta pelas medalhas, tanto a nível individual como a nível coletivo.Francisco Ordonhas, Maria Salgado e Matias Canhoto foram os três últimos portugueses em prova, mas nenhum deles conseguiu passagem ao dia final. Matias Canhoto acabou por ser o melhor representante nacional, ao terminar no 9.º posto da prova Sub-16 masculina. A mesma posição é ocupada pela equipa portuguesa na tabela coletiva.Maria Salgado, em Sub-16 femininas, foi a primeira portuguesa a despedir-se de prova nesta jornada longa de repescagens. A jovem surfista de Santa Cruz caiu na ronda 6 de repescagens, no primeiro heat em que entrou nesta penúltimo dia, terminando a prova no 16.º posto final.Em Sub-18 masculinos, Francisco Ordonhas até começou o dia de forma positiva, com um triunfo na ronda 6 de repescagens. Contudo, na ronda 7 acabou eliminado, despedindo-se de prova no 15.º posto final. Dois rudes golpes nas aspirações portuguesas a nível da classificação coletiva.Ao contrário dos compatriotas, Matias Canhoto foi o surfista em maior evidência. O jovem surfista de Peniche, de apenas 14 anos, venceu a sua bateria da ronda 6 de repescagem, com um score de 14,75. Na ronda 7 voltou a vencer, com 12,75 pontos, mostrando-se em grande forma, mesmo perante uma forte concorrência.A eliminação só chegou na 8.ª ronda de repescagem, numa bateria onde o jovem português até conseguiu a melhor nota, com 7,75 pontos, mas uma queda na última onda valeu-lhe a qualificação. Ainda assim, terminou no 9.º posto final da categoria, como o melhor português deste Mundial ISA Júnior.Nas contas do ranking coletivo Portugal surge na 9.ª posição, com 4173 pontos. Embora, já não consiga melhorar a pontuação. A Seleção Nacional ainda pode subir ao 8.º posto, caso o único representante sul-africano ainda em prova não consiga chegar aos primeiros lugares da categoria Sub-18 masculina.O dia final do Mundial ISA Júnior é disputado este domingo, com seis surfistas ainda em prova em cada uma das quatro categorias a jogo. Em termos coletivos, o Havai está na liderança isolada, com a Austrália no 2.º posto. Na luta pelo pódio a França leva ligeira vantagem sobre os Estados Unidos.