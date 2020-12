Portugal ganha segunda etapa no calendário das Challenges Series do WQS

As novidades continuam a surgir em grandes doses para a temporada 2021 da WSL e, desta vez, foi o calendário das novíssimas Challenge Series do WQS que ficou a ser conhecido. Se já era certo que a Ericeira fazia parte dos eventos que compõe a segunda metade do ano do circuito WQS e que permitem a cerca de 100 surfistas apenas lutar pela qualificação para o circuito mundial, a entrada dos Açores nesta lista é a grande novidade.

Os Açores voltam assim a ter um evento com estatuto máximo do WQS. Algo que já tinha acontecido quando organizaram provas Prime e QS10000. Contudo, recentemente tinham descido à categoria QS6000. Outra das grandes novidades é o facto de a Ericeira passar a ter evento feminino – nos Açores a prova será apenas masculina.

A Europa vai ter assim três eventos das Challenge Series, com a etapa de Hossegor, que fez parte do WCT até 2019, a juntar-se às duas provas portuguesas. Já Portugal é, a par do Havai, o único território a contar com dois eventos neste novo formato de qualificação para a elite mundial de surf – no surf há uma distinção em termos regionais e federativos dos Estados Unidos e do Havai, apesar de o segundo ser um estado do primeiro.

As restantes seis etapas das Challenge Series já eram minimamente conhecidas. A decisão da qualificação irá arrancar no início de Agosto na Califórnia, com o tradicional US Open of Surfing. Entre os Açores e a Ericeira disputa-se o Ballito Pro. No final de Outubro o top 100 mundial vai até Sydney e depois à Nova Zelândia, antes da reta final com as duas históricas provas havaianas, em Haleiwa e Sunset.





Calendário masculino das Challenge Series do WQS:

2 a 8 de Agosto – Vans US Open of Surfing (Estados Unidos)

20 a 25 de Setembro - Azores Airlines Pro (Portugal)

27 de Setembro a 2 de Outubro – Ballito Pro (África do Sul)

5 a 10 de Outubro – EDP Pro Ericeira (Portugal)

11 a 17 de Outubro – Quiksilver Pro France (França)

23 a 30 de Outubro – Sydney Surf Pro (Austrália)

1 a 7 de Novembro – Piha Pro (Nova Zelândia)

13 a 24 de Novembro – Haleiwa Challenger Series (Havai)

25 de Novembro a 7 de Dezembro – Sunset Challenger Series (Havai)





Calendário masculino das Challenge Series do WQS:

2 a 8 de Agosto – Vans US Open of Surfing (Estados Unidos)

4 a 19 de Setembro – Nissan Super Girl (Estados Unidos)

5 a 10 de Outubro – EDP Pro Ericeira (Portugal)

11 a 17 de Outubro – Roxy Pro France (França)

23 a 30 de Outubro – Sydney Surf Pro (Austrália)

1 a 7 de Novembro – Piha Pro (Nova Zelândia)