Portugal quer revalidar título europeu de surf em Santa Cruz

A seleção portuguesa de surf vai defender o estatuto de campeã da Europa frente às outras 14 seleções presentes no Eurosurf 2019, que se disputa a partir de sábado nas praias de Santa Cruz, em Torres Vedras."Portugal é o campeão europeu em título. O Eurosurf da Noruega [2017] foi um sucesso gigante, com o título coletivo e vários individuais, pelo que o objetivo principal passa pela revalidação do título", lançou o selecionador David Raimundo.Os portugueses vão ter pela frente um painel de 14 seleções, com habituais rivais como Espanha e França, mas também países menos conotados com o surf como a Suécia ou a Rússia.Em surf, Portugal alinhará com Pedro Henrique, Pedro Coelho, Eduardo Fernandes, Mafalda Lopes, Francisca Veselko e Carolina Santos, enquanto o 'longboard' ficará a cargo de João Dantas, campeão europeu em título, e Inês Martins.