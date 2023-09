Portugal recebe World Tour 2024 entre 6 e 16 de Março

A World Surf League anunciou esta quarta-feira o calendário do circuito mundial para 2024, com algumas novidades em relação ao Tour que terminou há poucas semanas, com os triunfos de Filipe Toledo e Caroline Marks. No próximo ano, Portugal vai manter a terceira etapa da temporada, entre 6 e 16 de Março em Peniche, registando-se o regresso da onda de Cloudbreak, em Fiji.

De saída está a icónica onda de Jeffreys Bay, na África do Sul, além do Surf Ranch, piscina de ondas artificiais que foi desenvolvida por Kelly Slater, na Califórnia. Além disso, a etapa do Taiti deixa de ser a última da fase regular e será a primeira da segunda metade da temporada, de forma a acontecer antes dos Jogos Olímpicos, cuja prova de surf será disputada precisamente em Teahupoo.

Tal como nos anos anteriores, o circuito inicia-se no final de Janeiro em Pipeline, no Havai, naquela que é a primeira de duas etapas da perna havaiana. O cut de meio do ano volta a acontecer após a etapa de Margaret River, na Austrália.

Calendário do World Tour 2024

Banzai Pipeline, Havai, (Estados Unidos): 29 de Janeiro a 10 de Fevereiro

Sunset Beach, Havai, (Estados Unidos): 12 a 23 de Fevereiro

Peniche, Portugal: 6 a 16 de Março

Bells Beach, Victoria, Austrália: 26 de Março a 5 de Abril

Margaret River, Western Australia, Austrália: 11 a 21 de Abril

Cut do meio da temporada (de 36 homens e 18 mulheres, ficam apenas 24 homens e 12 mulheres, consoante o ranking após a 5.ª etapa)

Teahupo'o, Tahiti, Polinésia Francesa: 22 a 31 de Maio

Punta Roca, El Salvador: 6 a 15 de Junho

Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil: 22 a 30 de Junho

Cloudbreak, Fiji: 20 a 29 de Agosto

WSL Final 5 dos títulos mundiais

WSL Finals (Lower Trestles, San Clemente, Calif., USA): 6 a 14 de Setembro