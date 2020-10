Portugal segue com três surfistas para a 3.ª ronda em Espinho

Portugal conseguiu colocar mais três surfistas no dia final do Júnior Pro Espinho, prova que vai determinar os campeões europeus juniores de 2020 da WSL e que vai terminar amanhã. Guilherme Ribeiro, Joaquim Chaves e Afonso Antunes foram os três portugueses a conseguirem superar a 2.ª ronda masculina, estando já entre os 16 melhores surfistas do evento nortenho.

Em mais um dia marcado pelo nevoeiro na Baía de Espinho, a prova sofreu várias pausas ao longo do dia, mas a 2.ª ronda acabou por ficar completa ao final da tarde, depois da realização de apenas oito heats. Pelo caminho ficaram outros três portugueses: Martim Paulino, Rodrigo Chaves e José Maria Ribeiro.

A participação portuguesa iniciou-se no heat 3, onde Guilherme Ribeiro conseguiu o 2.º posto, com 12,67 pontos, apenas superado pelo alemão Tim Elter, numa bateria onde Martim Paulino, com 11,43 pontos, não conseguiu fugir ao último posto. Na bateria seguinte Joaquim Chaves garantiu o triunfo graças a um score de 14,33.

Chaves foi mesmo o único vencedor do dia, uma vez que Afonso Antunes também garantiu a qualificação com um 2.º posto. O atual líder do ranking nacional e segundo cabeça-de-série desta prova somou 13 pontos no heat 13, sendo superado pelo francês Louis Allamelou (13,57).

Depois Rodrigo Chaves acabou por ser 3.º classificado no heat 6, com 9,50 pontos, a apenas 1,40 pontos de seguir para a ronda seguinte, enquanto a participação lusa foi fechada com José Maria Ribeiro a terminar no 4.º e último posto do heat 8, o último dia, com apenas 4,34 pontos.

Agora, quando a prova retomar, Guilherme Ribeiro vai entrar em ação no primeiro heat da 3.ª ronda, onde disputa a passagem aos quartos-de-final man-on-man na companhia do canário Pablo Giorgi, do belga Dean Vandewalle e do basco peru Zuniga. Apenas os dois melhores surfistas garante a passagem à fase seguinte.

No heat 2 é a vez de Joaquim Chaves enfrentar o alemão Tim Elter, o francês e atual campeão europeu júnior em título Kauli Vaast e ainda o também gaulês Sam Piter. Por fim, Afonso Antunes entra no heat 4, onde medirá forças com o polaco Maksymilian Michalewski, com o basco Markel Vizcarguenaga e com o francês Noe Ledee.

Esta quinta-feira a prova feminina voltou a não ir para a água, pelo que todas as decisões ficaram adiadas para sexta-feira. Além de Afonso, Guilherme e Joaquim, a armada lusa conta ainda com Carolina Santos, que vai enfrentar a alemã e grande favorita Rachel Presti nos quartos-de-final da prova feminina.

A chamada para amanhã está marcada para as 9 horas e, caso o nevoeiro não pregue mais partidas, prevê-se um dia final recheado de emoções, com quatro portugueses ainda na luta pelo título europeu, sendo que do lado feminino quem vencer irá suceder à portuguesa Mafalda Lopes como campeã europeia júnior.