Portugal segue na luta pelo ouro no Mundial ISA Júnior

A jornada desta quinta-feira do Mundial ISA Júnior, que decorre até domingo no Rio de Janeiro, Brasil, viu Portugal perder dois representantes, embora a equipas das quinas tenha reforçado a sua posição na corrida à medalha de ouro coletiva, ocupando o 4.º posto virtual, a apenas 600 pontos da liderança.À partida para as rondas finais, a Seleção Nacional conta ainda com seis representantes em prova, algo só ao alcance de mais duas nações (Austrália e Espanha).Destaque para a prova de Sub-18 masculina, onde Francisco Mittermayer, Francisco Ordonhas e João Mendonça conseguiram avançar para os quartos-de-final. Na próxima fase Mittermayer e Ordonhas estão no mesmo heat e em caso de duplo sucesso, Portugal pode sair muito beneficiado nas contas finais.Em Sub-16 masculinos as contas também estão a favor da equipa portuguesa, uma vez que Jaime Veselko e Matias Canhoto prosseguem em prova ao mesmo tempo que têm protagonizado das melhores performances nesta categoria.Por fim, Teresa Pereira, na prova Sub-16 feminina, também seguiu para os quartos-de-final, sendo já a única representante portuguesa em prova nas categorias femininas. Isto porque hoje Maria Salgado e Maria Dias foram eliminadas no mesmo heat da prova Sub-18 feminina.Esta sexta-feira a Seleção Nacional joga uma cartada decisiva definição dos finalistas do Mundial Júnior ISA e também na luta pelos primeiros lugares da classificação coletiva, onde só tem à sua frente os Estados Unidos (mais 90 pontos, mas menos um surfista ainda em prova, a Espanha (mais 268 pontos) e a líder Austrália (mais 600 pontos) – o triunfo em cada categoria vale 1000 pontos.