Portugal segura estatuto de candidato ao título no terceiro dia do Eurosurf

Foi uma terça-feira pleno de emoções para Portugal no Eurosurf 2019 que decorre até dia 28 em Santa Cruz (no âmbito do Santa Cruz Ocean Spirit), com a eliminação de Mafalda Lopes na quarta ronda da repescagem mas com toda a equipa a responder às adversidades da jornada e a segurar o estatuto de candidato ao título europeu.



Os melhores exemplos da reação lusa vieram de Carolina Santos, Francisca Veselko e Pedro Coelho. Carolina tornou-se o primeiro membro da equipa a ter de trilhar o percurso das repescagens neste Eurosurf, mas terminou o dia com a onda mais pontuada (7.75) e o terceiro melhor score total (12.25), ao passo que "Kika" Veselko conseguiu chegar às semifinais da qualificação para ceder, por pouco, às mais experientes Claire Bevilacqua, uma italiana residente na Austrália, e Rachel Presti, a alemã campeã mundial de juniores, de origem norte-americana.



Face a estes resultados, Carolina Santos e Francisca Veselko poderão ainda chegar ao título europeu, disputando na quarta-feira as meias-finais das repescagens que dão acesso à final da repescagem e, finalmente, à finalíssima das medalhas. "Foi um dia bom para ganhar confiança e acreditar mais no meu surf", resumiu Carolina Santos, acrescentando: "É ainda mais competitivo seguir nas repescagens mas acho que tenho condições para lá chegar."



Pedro Coelho, por seu turno, passou do inferno ao céu: foi parar às repescagens ao perder na segunda ronda do surf open masculino, mas ganhou de forma fulgurante o seu heat do segundo round das repescagens com um surf de risco e grande espectacularidade.



Quem não facilitou e seguiu incólume nesta jornada foram Eduardo Fernandes e Pedro Henrique. Os surfistas mais experientes desta Seleção passaram à terceira ronda do percurso de qualificação, com Fernandes a ganhar o seu heat e o ex-campeão nacional Pedro Henrique a seguir em segundo.