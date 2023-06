Portugal sofre mais duas eliminações em El Salvador

A Seleção Nacional sofreu, esta segunda-feira, mais duas baixas no Mundial ISA 2023, que se está a disputar em El Salvador e que define vagas olímpicas para Paris'2024. A equipa das quinas perdeu o contributo de Teresa Bonvalot e Guilherme Ribeiro, mas viu Frederico Morais superar várias rondas da repescagem masculina e Kika Veselko avançar mais uma ronda no quadro principal da prova feminina.

Depois de ter superado três rondas de repescagem na véspera, o campeão nacional Guilherme Ribeiro caiu na ronda 5 da repescagem masculina, deixando a participação masculina entregue apenas a Frederico Morais.

Foi só na ronda 6 da repescagem que Kikas voltou à água, conseguindo superar duas rondas, ambas na segunda posição. Agora, Frederico vai estar no heat 2 da ronda 8 de repescagem masculina, onde irá medir forças com o brasileiro e atual número dois mundial João Chianca e mais dois surfistas que virão do quadro principal.

Apesar de já estar na repescagem, Kikas está bem encaminhado na luta pela vaga olímpica para o melhor surfista europeu, uma vez que apenas restam cinco europeus em prova e apenas um deles, o israelita Uri Uziel, está ainda no quadro principal. O espanhol Gonzalo Gutierrez, o francês Kauli Vaast e o alemão Dylan Groen são os outros adversários de Kikas nestas contas particulares.

No lado feminino, Kika Veselko voltou a cumprir com as expectativas, avançando mais uma ronda no quadro principal, estando já entre as últimas 12 surfistas nesta fase. Na próxima ronda, a campeã mundial júnior em título vai enfrentar a francesa Johanne Defay, a australiana Sophie McCulloch e a alemã Rachel Presti.

Apesar de ainda ter margem de manobra para poder perder numa ocasião, as contas da qualificação olímpica estão mais apertadas para Kika, uma vez que ainda estão mais seis surfistas europeias em prova no quadro principal.

Quem se despediu na prova feminina foi Teresa Bonvalot, que já sabia que teria uma jornada dura pela frente, uma vez que estava prevista a realização de quatro rondas de repescagem esta segunda-feira. A campeã nacional ainda superou duas rondas, acabando por cair na ronda 6. Um desaire que deixou a equipa nacional reduzida a apenas seis surfistas e que apenas belisca as aspirações nacionais em termos coletivos, uma vez que Teresa já tem uma vaga olímpica garantida pelo circuito mundial deste ano.

Esta terça-feira vai ser o penúltimo dia de ação em El Salvador, numa jornada que se prevê decisiva para as contas olímpicas, além de definir os finalistas do Mundial. Quem já não vai estar nessas finais são os surfistas norte-americanas, com muitos deles a desistirem ao longo do dia de hoje. Algo que acabou por colocar em causa a verdade desportiva de alguns dos heats - os Estados Unidos já têm duas vagas masculinas e femininas ocupadas pelos lugares de acesso no World Tour e foram a El Salvador apenas marcar presença.