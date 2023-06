Portugal sofre primeiras eliminações no Mundial ISA 2023

Portugal sofreu, este domingo, as primeiras eliminações no Mundial ISA 2023, que se está a disputar em El Salvador e onde estão em disputa vagas olímpicas para Paris’2024. A campeã europeia Yolanda Hopkins foi derrotada na ronda 3 das repescagens femininas e Guilherme Fonseca caiu na ronda 4 de repescagem masculina, dizendo ambos adeus à competição.Ainda assim, apesar da primeira baixa, o dia até acabou por ter alguns momentos positivos para a armada lusa, com Teresa Bonvalot a superar esta mesma fase das repescagens femininas. Guilherme Ribeiro também esteve em destaque nas repescagens masculinas, superando três rondas com dois triunfos pelo meio.Frederico Morais foi o outro português em prova na jornada de hoje e saiu derrotado na ronda 4 do quadro principal masculino, onde Portugal já não tem qualquer representante. Kikas segue agora caminho pelas repescagens. Ainda assim, destaque para o facto de, nas contas da luta pela vaga olímpica para o melhor europeu, já só restar um surfista do Velho Continente no quadro principal, o israelita Uri Uziel, o que deixa tudo em aberto. Dessa forma, Kika Veselko é agora a única surfista portuguesa ainda no quadro principal, estando na ronda 4 da prova feminina. A campeã mundial júnior em título não competiu este domingo, mas amanhã vai ter uma carta decisiva pela frente neste Mundial ISA.As coisas não começaram da melhor forma para Portugal, com Frederico Morais a ser derrotado no heat 1 da ronda 4 masculina. Frederico somou apenas 8,43 pontos, ficando no 4.º e último posto de uma bateria vencida pelo japonês Reo Inaba e onde o canadiano Cody Young passou no 2.º posto – o mexicano Sebastian Hernández também acompanhou Kikas para a repescagem. O mais experiente dos surfistas lusos vai, agora, regressar à ação na ronda 6 de repescagem, onde estará no heat 2, a par do japonês Taichi Wakita e de mais dois surfistas vindos da ronda anterior das repescagens.Em sentido inverso, Guilherme Ribeiro, o primeiro representante nacional a cair nas repescagens, logo na ronda 2, teve este domingo uma jornada muito positiva. Tudo começou com um triunfo no heat 1 da ronda 2 de repescagem, com 12,50 pontos. O campeão nacional deixou o nicaraguense Kevin Cortez no 2.º posto, com o suíço Fantin Habashi e o filipino Philmar Alipayo a ficarem pelo caminho. Na ronda seguinte, novamente no heat 1, Gui somou novo triunfo, desta vez com 11,63 pontos, sendo secundado pelo britânico Luke Dillon, enquanto o israelita Yoni Klein e o venezuelano Jose Joaquin Lopez foram eliminados.Mais tarde, na ronda 4, e novamente no heat 1, Gui Ribeiro entrou na água pela terceira vez no mesmo dia, para superar mais uma fase da repescagem. Desta vez, já não triunfou, mas acabou por ser segundo, com 10,34 pontos, apenas atrás do venezuelano Keoni Lasa, e com o uruguaio Sebastian Olarte e o neozelandês Dune Kennings a serem eliminados. Na próxima ronda, Ribeiro vai estar no heat 2, tendo a companhia do uruguaio Marco Giorgi e de dois europeus e ex-tops mundiais, o espanhol Aritz Aranburu e o francês Joan Duru. Uma bateria muito exigente e que pode ter cariz decisivo para as contas portuguesas neste Mundial.Nesta mesma fase, também entrou em cena Guilherme Fonseca, que fechou o dia com mais uma eliminação para Portugal, depois de ter sido 3.º no heat 11. Os 9,34 pontos somados permitiram a Fonseca, que tinha obtido um 4.º posto no Mundial do ano passado, ficar à frente do britânico Patrick Landgdon-Dark, mas atrás do costarriquenho Malakai Martínez e do neozelandês Kehu Butler, que foi o vencedor da bateria.Do lado feminino a jornada foi agridoce. Com Kika Veselko a gozar um dia de descanso, Teresa Bonvalot conseguiu superar a ronda 3 de repescagem, após obter 11,30 pontos que lhe deram a segunda posição de uma bateria vencida pela italiana Indiana Ferri. Pelo caminho ficou a colombiana Isabella Gomez e também a chilena Estela Lopez. Agora, na ronda 4 de repescagem, a campeã nacional vai medir forças no heat 1 com a japonesa Mahina Maeda, com a mexicana Shelby Detmers e com a chinesa Yaomei Wu.Por fim, a grande baixa para a Seleção Nacional, com Yolanda Hopkins a despedir-se de prova, após uma bateria em que lhe faltou uma segunda onda de qualidade. A campeã europeia conseguiu uma onda de 6,07, mas até final não encontrou uma onda que permitisse melhorar a posição, acabando no 4.º e último posto, com somente 8,14 pontos. A espanhola Nadia Erostarbe foi a vencedora do heat, com a argentina Lucia Indurain a também seguir em frente e a filipina Nibie Blancada a acompanhar Yolanda na hora da despedida.