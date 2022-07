Portugal termina em 3.º no Eurosurf Júnior de Santa Cruz

Portugal não conseguiu o final desejado no Eurosurf Júnior, que terminou este sábado em Santa Cruz, falhando o título coletivo e saindo de cena também sem qualquer título individual. A Seleção Nacional chegou ao dia final com seis surfistas ainda em prova, sendo que quatro deles já estavam nas finalíssimas. Ainda assim, as contas não correram da melhor forma para as cores nacionais, que ainda conseguiu segurar o pódio coletivo por muito pouco. A festa final acabou por sorrir à Espanha.Depois de Jaime Veselko, em Sub-16 masculinos, e Francisco Ordonhas, em Sub-18 masculinos, terem falhado o acesso às finais via repescagens, a armada lusa ainda entrou com algumas esperanças nas finais. Contudo, rapidamente tudo começou a desvanecer-se. Em longboard Sub-18 Frederico Carrilho não conseguiu melhor que o 4.º posto final, tal como Martim Nunes em Sub-18 masculinos. Em Sub-18 femininos Gabriela Dinis foi 3.ª classificada, enquanto a melhor performance nacional pertenceu a Matias Canhoto, que foi vice-campeão europeu em Sub-16 masculinos.Ao contrário de Portugal, quem teve um dia final superlativo foi a seleção inglesa, a grande surpresa deste Eurosurf Júnior. Os ingleses carimbaram três títulos individuais, com os triunfos de Alys Barton em Sub-18 feminino, Lukas Skinner em Sub-16 masculinos e Arthur Randall em longboard masculino. Ainda assim, os ingleses não conseguiram melhor que o 4.º posto da classificação geral, falhando a ultrapassagem a Portugal por apenas 106 pontos.Além da Inglaterra, a outra equipa a vencer três categorias foi a Espanha. Annette Etxabarri venceu a categoria Sub-16 feminina, enquanto Kai Odriozola venceu a categoria Sub-18 masculina e Daniela Sevillano venceu em longboard feminino. Triunfos que permitiram à Espanha ultrapassar a França no ranking para carimbar o título coletivo.Além de Portugal, também a França teve um dia final para esquecer. Os franceses lideraram o evento desde o início até ao último dia. No entanto, apesar de terem tido oito surfistas em finais – o dobro de Portugal­ -, não conseguiram qualquer medalha, que os fez cair da liderança para o 2.º posto final, com uma diferença de 171 pontos. Um lugar atrás, mas a longa distância ficou a Seleção portuguesa, com 8084 pontos, a mais de 1000 pontos de gauleses e nuestros hermanos."Como já tinha dito no arranque do campeonato, os favoritos eram Espanha e França e foram equipas que fizeram por merecer este resultado", começou por dizer David Raimundo, selecionador nacional. "Estivemos durante todo o campeonato ombro a ombro com estas seleções, tivemos momentos brilhantes de surf e chegámos ao último dia com hipóteses de sermos campeões da Europa. Contudo, continuamos a falhar nos momentos de decisão e ficámos aquém das nossas expectativas. O terceiro lugar acaba por ser aceitável, mas no futuro temos que ser mais consistentes. Por isso, os parabéns à campeã Espanha. Fica também a ideia de que o surf europeu não é mais apenas Portugal, Espanha e França. Vimos outras bandeiras ganhar preponderância e isso é bom para todos nós", frisou.