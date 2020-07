Português entre os selecionados para a equipa de juízes dos Jogos Olímpicos de Tóquio

A ISA anunciou recentemente toda a equipa técnica que irá fazer parte da prova de surf dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no próximo ano, e entre os 11 juízes nomeados para o tão aguardado evento está o português Nuno Trigo.





A totalidade da equipa nomeada pela ISA é composta por 13 oficiais técnicas, 11 deles serão juízes. Desses 11 juízes, os dois chefes de juízes serão o norte-americano Richard Price e o australiano Glen Elliot. Depois, há ainda dois juízes de prioridade e mais sete juízes, onde se inclui o experiente juiz português.Nuno Trigo é o juiz português com mais experiência em provas da WSL, fazendo há vários anos as etapas do WCT, além de provas do WQS. Nas últimas semanas Trigo regressou ao ativo nas etapas da Liga MEO Surf.Segundo a ISA, esta equipa de técnicos abrange gente de sete países diferentes, num total de quatro continentes. Um dos grandes destaques vai para a presença de um membro feminino. Trata-se da norte-americana Tory Gilkerson, que se sagrou campeã mundial de longboard da WSL em 2016.A escolha é assente no facto de Gilkerson ter sido uma das juízes mais eficientes durante os últimos mundiais da ISA. A organização que foi a grande responsável pela chegada do surf aos Jogos Olímpicos, frisa ainda que esta nomeação faz parte de um processo de desenvolvimento das mulheres como juízes.A juntar a esta vasta equipa de juízes, a prova de surf terá ainda um diretor técnico e um diretor de prova. O norte-americano Erik Krammer será o diretor técnico responsável pelo evento de surf, que irá acontecer em Chiba, enquanto o diretor de provas será o brasileiro Marcos Carneiro Esmanhoto."Estamos orgulhosos por anunciar um painel de alto nível de juízes olímpicos, que representam o mais alto nível de especialidade e experiência internacional no nosso desporto", referiu Fernando Aguerre, presidente da ISA, numa altura em que falta precisamente um ano para o arranque dos Jogos no Japão.