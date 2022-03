Portuguesas com arranque prometedor em Israel

Regressou este domingo a ação no QS3000 de Netanya, em Israel, após dois dias de pausa. Um dia marcado pela estreia positiva das tops nacionais. Das seis que estiveram em ação na ronda 2 da prova feminina, quatro conseguiram carimbar a passagem à ronda 3, onde já só estão em prova as 16 melhores surfistas. Do lado masculino apenas um dos surfistas portugueses conseguiu a qualificação para essa mesma fase.A ação começou bem cedo com os quatro heats em falta da ronda 3, onde não esteve qualquer português em prova, avançando rapidamente para a ronda 2 feminina. Aí a primeira portuguesa a entrar em ação foi Yolanda Hopkins, que deu logo um sinal positivo daquilo que iria ser o resto da jornada, vencendo a bateria número 3 com um total de 11,73 pontos. A surfista algarvia deixou a francesa Marion Philippe no 2.º posto e ajudou a eliminar a basca Janire Gonzalez Etxabarri e a israelita Advah Bar Sade.No heat seguinte estiveram duas portuguesas na água, mas só uma seguiu em frente, num heat que acabou por ser vencido pela francesa Bahia Frediani, com 12,66 pontos. A campeã nacional Kika Veselko terminou no 2.º posto, com 10,53 pontos, e levou a melhor na luta com a experiente surfista francesa Maud Le Car (10,27). Camila Cardoso, a única das portuguesas que não se estreou hoje, uma vez que já tinha competido na ronda inaugural, terminou no 4.º e último posto, com 5,53 pontos.No heat 6 foi a vez de Teresa Bonvalot entrar em ação e a líder do ranking europeu não deu hipótese às adversárias. Com 12,13 pontos, Teresa garantiu um triunfo folgado para a próxima ronda, deixando a britânica Ellie Turner no 2.º posto. A britânica Alys Barton e a basca Ariane Ochoa foram eliminadas. No heat 7 novo triunfo nacional, com Mafalda Lopes a somar 11,80 pontos e a levar a melhor sobre a israelita Noa Lelior, numa disputa em que Carolina Mendes (6,80) acabou por ficar pelo caminho, tal como a francesa Ainhoa Leiceaga.Desta forma, quatro surfistas portuguesas conseguiram o passaporte para a ronda 3, sendo a armada lusa a segunda mais representada entre as 16 surfistas ainda em prova. Só a França, com cinco representantes, consegue mais que Portugal. Quando a ação regressar Kika Veselko compete no heat 1 frente às francesas Juliette Lacome e Marion Philippe e a basca Nadia Erostarbe, enquanto no heat seguinte Yolanda Hopkins mede forças com a israelita Anat Lelior, com a basca Garazi Sanchez-Ortun e com a francesa Bahia Frediani.Depois, no heat seguinte, é a vez de Teresa Bonvalot defender o estatuto de líder do ranking, numa bateria em que vai defrontar as francesas Tessa Thyssen e Aelan Vaast, além da israelita Noa Lelior. Por fim, no quarto e último heat, Mafalda Lopes, atual número 3 do ranking, tem pela frente a britânica Ellie Turner, a alemã Rachel Presti e ainda a marroquina Lilias Tebbaï.Ao início da tarde, a organização decidiu colocar na água a ronda 4 masculina, mas só conseguiu realizar quatro dos heats dessa ronda. Ainda assim, todos os três portugueses ainda em prova competiram este domingo. Nos dois primeiros heats Pedro Henrique e Francisco Almeida acabaram por ser eliminados, mas no heat 3 Guilherme Fonseca conseguiu a qualificação, depois de ter sido segundo classificado, com 10,43 pontos, apenas atrás do francês Gatien Delahaye (14,67) e à frente dos também gauleses Mathis Crozon (9,84) e Sam Piter (8,20).Na próxima ronda, onde já só estão 16 surfistas em prova, Guilherme Fonseca vai competir frente aos franceses Maxime Huscenot e Thomas Debierre e ao espanhol Vicente Romero no heat 1. Apenas os dois primeiros de cada heat garantem a passagem aos quartos-de-final man-on-man desta que é a antepenúltima etapa do QS europeu 2021/22. Com as previsões a não mostrarem ondas com potencial, a próxima chamada ainda não está definida pela organização.