Portuguesas com estreia positiva em Lacanau

A armada lusa continua em plano de evidência no Lacanau Pro, QS1000 que se está a disputar no sudoeste francês. Na jornada desta quinta-feira houve lugar à estreia da prova feminina, onde as representantes nacionais estiveram em grande plano. Após o terceiro dia de ação em Lacanau, Portugal tem três representantes entre os últimos 16 surfistas da prova masculina e quatro representantes nas últimas 16 surfistas femininas.Do lado feminino, a primeira ronda não começou da melhor forma, com Gabriela Dinis e Beatriz Costa a ficarem pelo caminho. A redenção nacional surgiu com um triunfo de Camila Cardoso já na reta final da ronda. Dessa forma, Camila juntou-se às quatro compatriotas que se apuraram diretamente para a ronda 2, em virtude de serem top seeds.Na ronda 2 a história inverteu-se, com Camila Cardoso a ser a única surfista eliminada, enquanto o quarteto composto por Yolanda Hopkins, Mafalda Lopes, Kika Veselko e Carolina Mendes a conseguirem estrear-se da melhor forma, seguindo todas em frente. Destaque para Yolanda Hopkins, trazendo para Lacanau o bom momento de forma conseguido com o triunfo na semana passada no QS1000 de Newquay, no Reino Unido, e Kika Veselko, que venceram os respetivos heats.Do lado masculino foi realizada apenas a ronda 4, numa jornada agridoce. Embora a armada lusa tenha sofrido três eliminações, perdendo os contributos de Joaquim Chaves, Francisco Almeida e Luís Perloiro, houve outros tantos que conseguiram avançar para a fase seguinte. Afonso Antunes e Guilherme Ribeiro fizeram-no com triunfos nas respetivas baterias, enquanto Pedro Henrique passou com um segundo lugar.Dessa forma, Portugal chega às rondas decisivas ainda com sete representantes em prova. A apenas uma ronda de entrar na fase man-on-man esta sexta-feira promete ser decisiva para perceber quem são os finalistas da prova gaulesa. A chamada está marcada para as 8 horas locais, ou seja, 7 horas em Portugal Continental.H1: Yolanda Hopkins (PRT) x Nahia Milhau (FRA) x Tessa Thyssen (FRA) x Mafalda Lopes (PRT)H3: Kika Veselko (PRT) x Hina-Maria Conradi (FRA) x Maud Le Car (FRA) x Lucia Machado (ESP)H4: Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x Camilla Kemp (ALE) x Rachel Presti (ALE) x Mafalda Lopes (PRT)H1: Crtistian Portelli (SUE) x Thomas Debierre (FRA) x Afonso Antunes (PRT) x Marc Lacomare (FRA)H4: Guilherme Ribeiro (PRT) x Pedro Henrique (PRT) x Yago Dominguez (ESP) x Tiago Carrique (ESP)