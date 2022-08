Portuguesas com jornada 100 por cento eficaz em Anglet

A armada lusa deu, esta quarta-feira, seguimento ao grande momento de forma que vive, após uma jornada muito positiva no segundo dia de ação do Pro Anglet, QS3000 que se realiza no sudoeste francês e que é a quarta prova da temporada 2022/23 do QS europeu. Com onze surfistas ainda em prova, o destaque vai para o pleno que as surfistas portuguesas fizeram do lado feminino, com seis representantes nacionais entre as 16 competidoras ainda em jogo.

A ação começou com a ronda 4 masculina e com os tops seeds já em jogo. Aqui, apesar de não ser totalmente eficaz como no lado feminino, a armada lusa masculina também conseguiu terminar a jornada com saldo positivo. Dos nove surfistas ainda em jogo, cinco conseguiram seguir para a ronda 5, onde restam os 32 melhores competidores.

Destaque para Frederico Morais que se estreou com um triunfo. Contudo, a grande estrela voltou a ser Matias Canhoto, que somou mais um triunfo nas ondas francesas. O jovem surfista de Peniche, de apenas 14 anos, iniciou a prestação na ronda inaugural e já vai em quatro triunfos consecutivos. Desta vez, numa bateria em que deixou o compatriota Francisco Almeida no segundo posto, com o top seed francês Thomas Debierre e Nikita Avdeev a ficarem pelo caminho. Guilherme Ribeiro e Joaquim Chaves também seguiram em frente após terminarem no segundo posto das respetivas baterias.

Depois, veio o brilharete das surfistas portuguesas. Embora sem conseguir vencer a bateria de estreia, a campeã europeia em título Teresa Bonvalot conseguiu a melhor performance, com 13,73 pontos. Destaque também para Kika Veselko e Gabriela Dinis, que venceram as respetivas baterias, enquanto Carolina Mendes, Mafalda Lopes e Yolanda Hopkins passaram em segundo lugar.

Com este pleno na ronda 3, Portugal segue com seis surfistas para a fase em que vão competir apenas as 16 melhores competidoras deste Pro Anglet, claramente em maioria em relação às outras nações. Ainda assim, é certo que na ronda 4 não vai haver novo pleno, uma vez que num dos quatro heats da próxima fase há três portuguesas juntas, sendo que apenas passam duas surfistas por bateria.

Prova masculina

Ronda 5

H1: Ramzi Boukhiam (MAR) x Tim Bisso (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x Adur Amatriain (ESP)

H3: Matias Canhoto (PRT) x Andy Criere (ESP) x Charly Quivront (FRA) x Ian Fontaine (FRA)

H4: Francisco Almeida (PRT) x Paco Alonzo (FRA) x Charly Martin (FRA) x Frederico Morais (PRT)

H8: Guilherme Ribeiro (PRT) x Sam Piter (FRA) x Marc Lacomare (FRA) x Mathis Crozon (FRA)

Prova feminina

Ronda 4

H1: Anat Lelior (ISR) x Ainhoa Leiceaga (FRA) x Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x Mafalda Lopes (PRT)

H2: Ariane Ochoa (ESP) x Teresa Bonvalot (PRT) x Gabriela Dinis (PRT) x Carolina Mendes (PRT)

H3: Kika Veselko (PRT) x Tessa Thyssen (FRA) x Garazi Sanchez-Ortun (ESP) x Yolanda Hopkins (PRT)