Portuguesas dominam finalistas do Caparica Surf Fest

A praia do Paraíso, na Costa de Caparica viveu, esta quinta-feira, uma jornada dramática no desfecho do QS europeu 2022/23. Após a realização de duas rondas da prova masculina e uma ronda feminina, ficaram a ser conhecidos os finalistas da prova portuguesa, que encerra a temporada regional de qualificação para o circuito Challenger Series. E se na prova masculina apenas Vasco Ribeiro conseguiu resistir a uma verdadeira razia entre a armada lusa, no lado feminino as surfistas lusas voltaram a estar em grande plano, com quatro a conseguirem o apuramento para os quartos-de-final.A ação retomou bem cedo, com a realização da ronda 4 masculina, onde estiveram em prova cinco representantes lusos. Contudo, apenas Vasco Ribeiro conseguiu manter a boa forma trazida do dia anterior, carimbando a passagem à fase seguinte, graças a um score de 13,60 pontos, que lhe garantiu o triunfo numa bateria em que o compatriota Frederico Morais ficou pelo caminho. João Mendonça, Luís Perloiro e Guilherme Ribeiro também ficaram pelo caminho nesta fase.Na ronda 5, Vasco entrou novamente em ação, mas já como único resistente português em prova, voltando a estar em plano de evidência. Com 13,27 pontos, o surfista da Praia da Poça venceu o heat 3 de forma destacada e garantiu a passagem aos quartos-de-final, onde terá como adversário o jovem basco Adur Amatriain.Do lado feminino a história foi completamente diferente, com a armada lusa a mostrar-se, mais uma vez, em grande forma. Destaque para Kika Veselko, que protagonizou a melhor performance do dia, com 17,53 pontos. Teresa Bonvalot, Mafalda Lopes e Yolanda Hopkins também conseguiram uma vaga nos quartos-de-final. Pelo caminho ficaram Carolina Mendes e Maria Salgado.Certo é que Portugal terá pelo menos uma surfista nas meias-finais, uma vez que Teresa e Kika enfrentam-se na próxima fase. Isto numa altura em que o surf feminino português está novamente em boa posição para garantir um triunfo neste circuito, que a acontecer será o 11.º consecutivo.Com a chamada o dia final do Caparica Surf Fest a estar marcada para as 7h30 horas, em jogo vão estar as últimas vagas para o circuito Challenger Series 2023, onde se disputam as vagas para o circuito mundial do próximo ano. Do lado masculino as contas estão fechadas para os portugueses, com Frederico Morais a ser o único com vaga garantida, em virtude de no ano passado ter pertencido à elite do surf mundial.Já no ranking feminino, Portugal surge como a grande potência europeia e na iminência de carimbar três das quatro vagas em jogo. Com Teresa Bonvalot qualificada pelo ranking do ano passado das Challenger Series e Kika Veselko por ser a campeã mundial júnior em título, Yolanda Hopkins já tinha assegurado uma das vagas de forma antecipada, depois de ter conquistado o título europeu na etapa anterior.No entanto, resta ainda a possibilidade Carolina Mendes e Mafalda Lopes também conseguirem vaga direta para a segunda divisão do surf mundial. Mafalda precisa de avançar para as meias-finais, enquanto Carol necessita de alguma ajuda das compatriotas ainda em prova para evitar a subida no ranking das adversárias francesas. Em jogo está ainda o vice-título europeu, com Kika Veselko a poder ainda ultrapassar a francesa Pauline Ado no ranking.QF 1: Teva Bouchgua (MAR) vs. Marc Lacomare (FRA)QF 2: Joan Duru (FRA) vs. Marco Mignot (FRA)QF 3: Vasco Ribeiro (POR) vs. Adur Amatriain (ESP)QF 4: Mihimana Braye (FRA) vs. Justin Becret (FRA)QF 1: Mafalda Lopes (POR) vs. Nahia Milhau (FRA)QF 2: Teresa Bonvalot (POR) vs. Francisca Veselko (POR)QF 3: Yolanda Hopkins (POR) vs. Heimiti Fierro (FRA)QF 4: Bahia Frediani (FRA) vs. Pauline Ado (FRA)