Portuguesas em destaque no arranque do Caparica Surf Fest

Teve início esta terça-feira o Caparica Surf Fest, etapa a contar para o QS regional europeu e que tem cariz decisivo para as contas da qualificação para as Challenger Series 2022. Uma jornada onde se disputaram as rondas iniciais, com alguns jovens portugueses em destaque, sobretudo do lado feminino, onde surf português atravessa um dos melhores momentos da história.

Última prova do calendário da temporada 2021/22 para as mulheres e com o estatuto de QS1000, a ação iniciou-se esta terça-feira apenas com a realização dos quatro heats da ronda inaugural. Em prova estiveram três surfistas portuguesas e todas elas conseguiram seguir em frente, fazendo o pleno neste primeiro dia de competição.

As jovens Beatriz Costa e Maria Salgado conseguiram ser segundas classificadas nos respetivos heats, enquanto o grande destaque foi para a performance de Carolina Santos, que venceu o heat 3 com 11,57 pontos. Pelo meio, a surfista das Caldas da Rainha conseguiu uma onda de 7 pontos, que foi a melhor do dia na prova feminina.

Beatriz Costa, Maria Salgado e Carolina Santos juntam-se, assim, a Camila Cardoso e Carolina Mendes na próxima fase, elas que entraram diretamente para esta ronda. Quando a ação regressar vão tentar a qualificação para a ronda das top seeds, para a qual entraram diretamente a já campeã europeia Teresa Bonvalot, a campeã nacional Kika Veselko, Mafalda Lopes, Yolanda Hopkins e as wildcards Beatriz Carvalho e Maria Dias.

Ronda 2

H2: Jade Magnien (FRA) x Anat Lelior (ISR) x Eveline Hooft (PB) x Beatriz Costa (PRT)

H3: Camilla Kemp (ALE) x Camila Cardoso (PRT) x Lucia Martino (ESP) x Melania Suarez Diaz (ESP)

H4: Bahia Frediani (FRA) x Emily Gussoni (ITA) x Sarah Leiceaga (FRA) x Maria Salgado (PRT)

H5: Leticia Canales Bilbao (ESP) x Maelys Jouault (FRA) x Nahia Milhau (FRA) x Carolina Santos (PRT)

H8: Carolina Mendes (PRT) x Vahine Fierro (FRA) x Violeta Sanchez (ESP) x Emilie Currie (GBR)

Ronda 3

H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Beatriz Carvalho (PRT) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2

H2: Yolanda Hopkins (PRT) x Tessa Thyssen (FRA) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2

H4: Mafalda Lopes (PRT) x Ariane Ochoa (ESP) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2

H5: Nadia Estorbe (ESP) x Maria Dias (PRT) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2

H8: Francisca Veselko (PRT) x Aelan Vaast (FRA) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2

Já na prova masculina foram disputados 16 heats, quatro da primeira ronda e mais 12 dos 16 da ronda inaugural. Na primeira ronda apenas dois portugueses estiveram em prova, com o madeirense Nilton Freitas a ficar pelo caminho logo no heat inaugural do campeonato, mas com João Maria Mendonça a conseguir superar o heat 2, ao ser segundo classificado.

Na ronda 2, Mendonça voltou a estar em destaque, ao ser o primeiro português a carimbar a passagem à ronda 3, depois de ser segundo numa bateria em que os compatriotas José Champalimaud e Daniel Nóbrega ficaram pelo caminho. João Vidal e Gabriel Ribeiro, ambos no segundo posto dos respetivos heats, também seguiram em frente, enquanto Francisco Queimado e Ruben Gonzalez foram eliminados.

Nos quatro heats que ainda ficaram por realizar nesta fase, ainda estão por estrear-se Rafael Silva, Rodrigo Lebre e Francisco Ordonhas, todos presentes na mesma bateria. Este trio vai tentar juntar-se a João Maria Mendonça, João Vidal e Gabriel Ribeiro na próxima fase, além de Eduardo Fernandes, Martim Carrasco, Afonso Antunes, Jácome Correia, Tomás Fernandes, Henrique Pyrrait, Diogo Martins, Pedro Coelho, Miguel Blanco, Joaquim Chaves e Luís Perloiro, que entraram diretamente para a ronda 3.

Ronda 2

H11: Matteo Calatri (ITA) x Rafael Silva (PRT) x Rodrigo Lebre (PRT) x Francisco Ordonhas (PRT)

Ronda 3

H1: Bitor Garitaonandia (ESP) x Eduardo Fernandes (PRT) x Mael Laborde (FRA) x Edoardo Papa (ITA)

H3: Paul Cesar Distinguin (FRA) x Martim Carrasco (PRT) x Ido Arkin (ISR) x Ian Costa (BRA)

H4: Renan Grainville (FRA) x Afonso Antunes (PRT) x Luan Nogues (FRA) x Matisse Verworst (BEL)

H5: Logan Nicol (GBR) x Jácome Correia (PRT) x Barnaby Cox (GBR) x Pierre Lamothe (FRA)

H6: Mathis Crozon (FRA) x Tomas Fernandes (PRT) x Samuel Igo de Souza (BRA) x Jejé Vidal (STP)

H7: Kyllian Guerin (FRA) x Henrique Pyrrait (PRT) x Nicolas Paulet (FRA) x João Maria Mendonça (PRT)

H9: Yael Pena (ESP) x Diogo Martins (PRT) x Adrien Toyon (FRA) x Gabriel Ribeiro (PRT)

H10: Luis Diaz (ESP) x Pedro Coelho (PRT) x Ian Fontaine (FRA) x João Vidal (PRT)

H11: Enzo Cavallini (FRA) x Miguel Blanco (PRT) x Seth Morris (GBR) x surfista vindo da ronda 2

H12: Mihimana Braye (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x Dean Vandewalle (BEL) x surfista vindo da ronda 2

H13. Luís Perloiro (PRT) x Luke Dillon (GBR) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2

Ronda 4

H2: Thomas Debierre (FRA) x Pedro Henrique (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H4: Tristan Gibaud (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H8: Vasco Ribeiro (PRT) x Martim Paulino (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H9: Maxime Huscenot (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H14: Ruben Vitória (ESP) x Guilherme Fonseca (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

H7: Kyllian Guerin (FRA) x Pedro Henrique (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3

Em jogo na próxima ronda está a passagem à fase dos tops seeds, onde Portugal tem com entrada direta o campeão nacional e europeu em título, Vasco Ribeiro, Francisco Almeida, Guilherme Fonseca, Pedro Henrique e os wildcards Martim Paulino e Guilherme Ribeiro. A chamada para amanhã está marcada para as 8 horas.