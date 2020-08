Portuguesas em destaque no dia inaugural em Pantín

Iniciou-se esta quarta-feira o Pantín Classic Pro, primeira prova internacional de surf a realizar-se na Europa e onde o contingente português esteve em grande plano neste dia inaugural. Com a realização apenas das duas primeiras rondas femininas, as surfistas lusas deram show e dominaram a ação, com três delas a estarem na disputa por vaga nos quartos-de-final woman-on-woman.





Destaque para Yolanda Hopkins, que entrou duas vezes na água e por duas vezes deu espetáculo, alcançando triunfos folgados. Teresa Bonvalot e Carolina Mendes foram as outras surfistas nacionais a conseguirem a avançar até à 3.ª ronda, elas que foram cabeças-de-série e, por isso, começaram a prova apenas na ronda 2 – ao contrário de Yolanda.Foi logo no terceiro heat do dia que a campeã nacional começou a impor o seu domínio, num heat que venceu com 15,77 pontos, depois de fazer um 9 pontos (máximo de 10) logo na primeira onda. Nesse mesmo heat, Carolina Santos ficou no 2.º posto e também seguiu em frente.Nesta fase, Mafalda Lopes também conseguiu uma vitória vistosa, com 14,73 pontos no heat 6, ao passo que Gabriela Dinis avançou para a fase seguinte no 2.º posto do heat 2. Pelo caminho na ronda inaugural ficaram Raquel Otero, Camila Cardoso e ainda Leonor Fragoso.Na segunda ronda, apesar das baixas de Mafalda, Gabriela e Carolina, as surfistas mais experientes continuaram a dar nas vistas. Yolanda voltou a vencer, desta vez conseguindo um score de 14,57. O mesmo fez Teresa Bonvalot no heat 7, com um score de 15,83. Já Carolina Mendes conseguiu o 2.º posto no heat 4.Depois de terem mostrado boa forma frente às melhores surfistas europeias, fruto do andamento adquirido nas etapas do circuito nacional, que é o único a realizar-se em todo o Mundo, este trio de surfistas portuguesas vai agora tentar o acesso à fase woman-on-woman, quando a prova retomar. No entanto, esta quinta-feira o dia deve ser dedicado ao arranque da prova masculina.Quando regressar a prova feminina à água, Yolanda e Carolina vão estar no mesmo heat, frente à experiente francesa Pauline Ado e ainda a espanhola Candelaria Resano. Já Teresa Bonvalot mede forças com um trio de espanholas composto por Janire Etxabarri, Melania Suarez e Bianca Tye. Os campeões deste evento em Pantín serão conhecidos no domingo.