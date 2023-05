Portugueses conhecem adversários em Sydney

Tem início esta quarta-feira na Austrália a segunda etapa do circuito Challenger Series 2023, com a praia de North Narrabeen a ser palco de mais uma das paragens na luta pela qualificação para o World Tour 2024. Em prova estarão novamente cinco portugueses e o quadro de heats já é conhecido. Destaque para Teresa Bonvalot, que surge neste evento como a campeã em título, tendo sido uma das estrelas presentes na conferência de imprensa de apresentação.Teresa é a única das quatro surfistas portuguesas em prova que tem estatuto de cabeça de série e, por isso, garantiu entrada direta para a ronda 2, onde está no mesmo heat da brasileira e ex-top mundial Luana Silva. A elas vão juntar-se mais duas surfistas oriundas da ronda inaugural.Na ronda 1 entram em cena Carolina Mendes, Kika Veselko e Yolanda Hopkins. Carol está no heat 4, onde mede forças com a japonesa Minami Nonaka, a australiana Ellie Harrison e a havaiana Nora Liotta. Na bateria seguinte estreia-se Kika, frente à sul-africana Natasha Van Greunen, à havaiana Puamakamae Desoto e à brasileira Sophia Medina. Caso avance na segunda posição, a jovem surfista lusa junta-se a Teresa Bonvalot no heat 6 da próxima fase.Por fim, no oitavo e último heat da ronda inaugural feminina, será a vez de Yolanda Hopkins entrar em ação. A campeã europeia em título vai defrontar a francesa e ex-top mundial Pauline Ado, a sul-africana Jessie Van Niekerk e a australiana Philippa Anderson.Na prova masculina as cores nacionais vão estar somente representadas por Frederico Morais, que tem novamente entrada direta para a ronda 2. Kikas está inserido no heat 3, onde terá a concorrência do costarriquenho Carlos Muñoz, do indonésio Ketut Agus e ainda de outro surfista oriundo da ronda inaugural.Depois de Teresa Bonvalot e Kika Veselko terem sido as melhores representantes nacionais na etapa inaugural, em Snapper Rocks, também na Austrália, ambas na 9.ª posição, a armada lusa tenta, agora, resultados que permitam subir posições no ranking destas Challenger Series, onde, após seis etapas, o top 10 masculino e o top 5 feminino garante entrada para o circuito mundial do próximo ano.Ao contrário da etapa anterior, nesta paragem não haverá qualquer surfista da elite mundial em prova. Depois de ter sido realizada em Manly Beach, este ano esta etapa acontece na praia de North Narrabeen. Algo que agrada a Teresa Bonvalot. "Esta é uma onda incrível e estou feliz por regressar a Sydney, onde no ano passado vivi o melhor dia da minha vida", frisou a campeã nacional, durante a conferência de imprensa de antevisão da etapa.