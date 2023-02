Portugueses conhecem adversários em Taghazout

Tem início este sábado o Pro Taghazout, QS3000 que se disputa em Marrocos e que será o primeiro evento do QS europeu em 2023. Em prova vão estar 22 surfistas portugueses, com a prova masculina a contar com 16 surfistas lusos, enquanto do lado feminino serão seis a representantes nacionais.

A armada lusa vai ser liderada por nomes como Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Kika Veselko ou Yolanda Hopkins, todos eles com estatuto de top seeds. Na prova masculina, além de Vasco e Kikas também o campeão nacional Guilherme Ribeiro conseguiu entrada direta para a ronda 3, enquanto na prova feminina Mafalda Lopes e Carolina Mendes também se juntam a Kika e Yolanda na mesma fase.

Com muita juventude à mistura, a participação portuguesa vai iniciar-se na ronda inaugural masculina, onde estarão em ação Afonso Antunes, Martim Carrasco, João Mendonça, José Maria Ribeiro, Guilherme Fonseca, Henrique Pyrrait, Matias Canhoto, Francisco Ordonhas, Daniel Nóbrega e Francisco Mittermayer.

Para a ronda 2 masculina entraram diretamente Francisco Almeida, Luís Perloiro e Joaquim Chaves. Do lado feminino não há qualquer surfista portuguesa nos heats da ronda inaugural, enquanto na ronda 2 estarão presentes Beatriz Costa e Gabriela Dinis.

A primeira chamada do evento marroquino está marcada para o início da tarde de sábado, nas direitas de Anchor Point. Com algum swell ainda a entrar, a prova deverá contar com algumas ondas no primeiro dia, com as previsões a apontarem para a queda do mar durante a semana, antes da entrada de um novo swell para a reta final da janela de espera, que termina a 26 de Fevereiro, domingo.

Em jogo neste Pro Taghazout estão preciosos pontos para o ranking europeu e, consequentemente, para a luta pelas vagas nas Challenger Series 2023. Do lado feminino, Yolanda Hopkins chega a Marrocos como líder destacada do ranking, enquanto Kika Veselko já tem uma vaga assegurada, graças ao título mundial júnior conquistado no início do ano. Cenário bem diferente do lado masculina, onde os surfistas portugueses precisam urgentemente de pontos para subirem no ranking.

Prova masculina

Ronda 1

H2: Afonso Antunes (PRT) x Ido Hagag (ISR) x Yoni Klein (ISR)

H3: Maksymilian Michalewski (POL) x Martim Carrasco (PRT) x Ethan Hacmun (ISR) x Mario Rasines (ESP)

H4: João Maria Mendonça (PRT) x Uri Uziel (ISR) x José Maria Ribeiro (PRT) x Soufiane Charoub (MAR)

H7: Matteo Calatri (ITA) x Elem Ben Zvi (ISR) x Guilherme Fonseca (ISR)

H11: Henrique Pyrrait (PRT) x Elay Bochan (ISR) x Hans Odriozola (ESP)

H15: Matias Canhoto (PRT) x Francisco Ordonhas (PRT) x Elya Sasi (ISR)

H16: Daniel Nóbrega (PRT) x Jakub Kuzia (POL) x Francisco Mittermayer (PRT) x S.J. Noordennen (PB)

Ronda 2

H1: Francisco Almeida (PRT) x Charly Quivront (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H5: Luan Nogues (FRA) x Luís Perloiro (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1

H12: Markel Vizcarguenaga (ESP) x Joaquim Chaves (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista ronda 1

Ronda 3

H1: Frederico Morais (PRT) x Andy Criere (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H4: Vasco Ribeiro (PRT) X Thomas Ledee (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H6: Jorgann Couzinet (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

Prova feminina

Ronda 2

H2: Lucy Campbell (GBR) x Sarah Leiceaga (FRA) x Beatriz Costa (PRT) x surfista da ronda 1

H6: Gabriela Dinis (PRT) x Nahia Milhau (FRA) x Lilou Rumiel (FRA) x surfista da ronda 1

Ronda 3

H3. Ariane Ochoa (ESP) x Carolina Mendes (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H6: Mafalda Lopes (PRT) x Natasha van Greunen (AFS) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H7: Francisco Veselko (PRT) x Camilla Kemp (ALE) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2

H8: Yolanda Hopkins (PRT) x Alys Barton (GBR) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2