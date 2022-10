Portugueses conhecem adversários no Azores Pro

Tem início esta terça-feira o período de espera do Azores Pro, prova de estatuto QS3000 a contar para o QS europeu 2022/23. Com 22 representantes na prova masculina e 9 na prova feminina, a armada lusa vai a jogo com 31 surfistas, numa etapa importante para as contas da qualificação para as Challenger Series de 2023.Com Frederico Morais e Yolanda Hopkins, atual líder do ranking europeu feminino, a serem os grandes nomes da armada lusa, o quadro competitivo da prova açoriana ficou, esta segunda-feira, a ser conhecido. Apenas uma surfista vai competir na ronda inaugural feminina, enquanto do lado masculino são sete os representantes lusos na primeira ronda.Depois, há 10 surfistas portugueses com entrada direta para a ronda 2 masculina, enquanto do lado feminino quatro surfistas conseguiram entrada direta para a ronda 3 feminina. Para a ronda 3, onde entram em ação os tops seeds, Portugal vai ter com entrada direta quatro representantes femininas (Yolanda Hopkins, Carolina Mendes, Kika Veselko e Mafalda Lopes) e cinco masculinos (Francisco Almeida, Frederico Morais, Guilherme Fonseca e os wildcards locais Bruno Grilo e Peter Healion).O período de espera do Azores Pro prolonga-se até domingo, com a primeira chamada a estar marcada para as 9H30 locais desta terça-feira – 10H30 em Portugal Continental -, apenas para a prova masculina, com a feminina a saber já que vai ter dia de folga. Com previsões bem pesadas para os próximos dias, a organização terá de gerir da melhor forma o andamento do campeonato.H3: Francisco Queimado (PRT) x Uri Uziel (ISR) x Daryl Barrier (FRA) x Francisco Mittermayer (PRT)H5: Dylan Groen (ALE) x Antoine Duhau (FRA) x João Vidal (PRT) x Yhorran Gabardo (BRA)H6: Kytann Foret (FRA) x Martim Carrasco (PRT) x Jatyr Berasaluce (ESP) x Jordan Oueslati (FRA)H7: Ido Hagag (ISR) x Eduardo Fernandes (PRT) x Inigo Madina (FRA) x Nazareno Pereyra (ARG)H8: Francisco Ordonhas (PRT) x Matisse Verworst (BEL) x Manakei Kahiha (FRA) x Manolo Pochiero (ITA)H1: Luís Perloiro (PRT) x Henrique Pyrrait (PRT) x Francesco Lazzarini (ITA) x surfista da ronda 1H6: Guilherme Ribeiro (PRT) x José Champalimaud (PRT) x Seth Morris (PG) x surfista da ronda 1H9: Joaquim Chaves (PRT) x Dean Vandewalle (BEL) x Gabriel Ribeiro (PRT) x surfista da ronda 1H14: Tiago Carrique (FRA) x Jácome Correia (PRT) x Paco Alonzo (FRA) x surfista da ronda 1H15: Markel Vizcarguenaga (ESP) x Gony Zubizarreta (ESP) x João Mendonça x surfista da ronda 1H16: Afonso Antunes (PRT) x Barnaby Cox (GBR) x Daniel Nóbrega (PRT) x surfista da ronda 1H2: Joan Duru (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H8: Frederico Morais (PRT) x Bruno Grilo (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H9: Maxime Huscenot (FRA) x Peter Healion (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H13: Jorgann Couzinet (FRA) x Guilherme Fonseca (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H4: Rheanna Rosenbaum (BEL) x Karolina Marczak (POL) x Núria Maganinho (PRT)H3: Maelys Jouault (FRA) x Jade Magnien (FRA) x Beatriz Costa (PRT) x surfista da ronda 1H4: Lucia Machado (ESP) x Camila Cardoso (PRT) x Anais Blanchard (FRA) x surfista da ronda 1H6: Emily Gussoni (ITA) x Lucy Campbell (GBR) x Maria Salgado (PRT) x surfista da ronda 1H7: Lucia Martino (ESP) x Gabriela Dinis (PRT) x Heimiti Fierro (FRA) x surfista da ronda 1H1: Yolanda Hopkins (PRT) x Bahia Frediani (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H3: Pauline Ado (FRA) x Carolina Mendes (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H5: Kika Veselko (PRT) x Leticia Canales Bilbao (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H8: Mafalda Lopes (PRT) x Hina-Maria Conradi (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2