Portugueses conhecem adversários no Mundial ISA Júnior

Tem início esta sexta-feira a edição de 2023 do Mundial Júnior ISA, que vai juntar os melhores juniores do Mundo na disputa dos títulos Sub-16 e Sub-18 masculinos e femininos no Rio de Janeiro, Brasil. A Seleção Portuguesa já se encontra a treinar nas ondas brasileiras e os 12 representantes nacionais, que têm todos estatuto de cabeças-de-série, ficaram esta quinta-feira a conhecer o quadro de competição e os respetivos adversários da estreia.Em Sub-18 masculinos Francisco Mittermayer, Francisco Ordonhas e João Mendonça partem com alguma dose de favoritismo para os duelos que terão na ronda inaugural do quadro principal, sendo que terão pela como principais adversários surfistas oriundos de Inglaterra e Taiti. Os dois primeiros surfistas de cada heat avançam para a ronda seguinte, enquanto os outros dois caem para a repescagem, onde a derrota já valerá a eliminação.O mesmo acontece com os representantes masculinos da categoria Sub-16, que serão Jaime Veselko [na foto], Matias Canhoto, um dos principais candidatos a medalhas, e Salvador Vala. Destaque para o facto de serem precisamente os mesmos surfistas belgas e romeno que enfrentam os portugueses tanto na prova Sub-18 como na Sub-16, uma vez que estão inscritos nas duas.Já do lado feminino as principais opositoras na estreia serão as surfistas sul-africanas, juntando-se ainda chilenas e uruguaias na disputa pelas vagas na próxima fase. Em Sub-18 as representantes nacionais são Érica Máximo, Maria Dias e Maria Salgado, enquanto em Sub-16 as cores nacionais estão entregues a Constância Simões, Lua Escudeiro e Teresa Pereira.O Mundial Júnior ISA decorre até 3 de Dezembro, domingo, e Portugal é uma das equipas na disputa pelas medalhas individuais e também coletivas. Depois de ter terminado no 8.º posto da geral no ano passado, em El Salvador, a equipa nacional vai tentar melhorar a prestação nas ondas do Rio. Matias Canhoto no 9.º lugar da prova masculina Sub-16 foi o melhor representante luso em termos individuais na edição anterior deste Mundial.H7: Francisco Mittermayer (POR) x Daryl Barrier (TAH) x Jorre Clayes (BEL) x Aris Gabriel Voicu (ROM)H10: Francisco Ordonhas (POR) x Arthur Randell (ING) x Louis Escudeiro (BEL) x Charlie Pugh (ESC)H22: João Mendonça (POR) x Malakai Hagley (ING) x Kai St. George (BAR) x Finn Clark (ESC)H7: Érica Máximo (POR) x Zia Hendricks (AFS) x Zoie Zietz (PB) x Olivia Roel (URU)H11: Maria Dias (POR) x Gemma Hanafey (AFS) x Lune Van Dijk (PB) x Leia Meli Phillps (CHI)H15: Maria Salgado (POR) x Lily Heni (AFS) x Estela López (CHI) x Trinidad Gómez (CHI)H7: Jaime Veselko (POR) x Haunui Haumani (TAH) x Jorre Clayes (BEL) x Adielson Pires (STP)H10: Matias Canhoto (POR) x Reen Bowden-Inoue (ING) x Louis Escudeiro (BEL) x Zalan Lajos Endrefi (HUN)H24: Salvador Vala (POR) x Fynn Gillespie (ING) x Kamiel Deraeve (BEL) x Aris Gabriel Voicu (ROM)H7: Constância Simões (POR) x Indiphile Osinachi (AFS) x Rafaella Montesi (CHI) x Celia Magras (SUI)H11: Lua Escudeiro (POR) x Anastasia Venter (AFS) x Isidora Bulto (CHI) x Ema Díaz (URU)H15: Teresa Pereira (POR) x Louise Lepront (AFS) x Matilda Bulto (CHI) x Florence Romei (URU)