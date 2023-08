Portugueses conhecem adversários no QS3000 de Anglet

Depois de Lacanau, segue-se Anglet. É já esta terça-feira que tem início a terceira etapa do circuito QS europeu 2023/24, novamente no sudoeste francês, mas, desta vez, com estatuto QS3000. Em prova vão estar 23 surfistas portugueses, com Frederico Morais e Teresa Bonvalot incluídos, com os heats a já terem sido divulgados.A armada lusa vai contar com 16 representantes na prova masculina, sendo que apenas Kikas, Joaquim Chaves e o campeão nacional Guilherme Ribeiro tiveram entrada direta para a ronda 3. Já Eduardo Fernandes, Matias Canhoto, Francisco Almeida e Luís Perloiro entram diretamente para a ronda 2, enquanto Guilherme Fonseca, José Maria Ribeiro, Francisco Ordonhas, Gabriel Ribeiro, Henrique Pyrrait, Sidney Guimarães, Daniel Nóbrega, Martim Nunes e Martim Fortes iniciam a participação na prova gaulesa na ronda inaugural.No lado feminino, as cores nacionais vão estar representadas por sete surfistas e todas começam a competição na primeira ronda. A Teresa Bonvalot juntam-se Yolanda Hopkins, Kika Veselko, Mafalda Lopes, Carolina Mendes, Gabriela Dinis e Maria Salgado.O período de espera do pro Anglet decorre até domingo, sendo esta a segunda etapa em ondas francesas da perna de verão do QS europeu. Depois de Anglet, os melhores surfistas europeus rumam à Galiza, com o QS3000 de Pantín a ter começo marcado para 29 de Agosto.H1: Guilherme Fonseca (POR) x José Maria Ribeiro (POR) x Mathis Azam (FRA) x Ashley Lawrence (SUE)H3: Francisco Ordonhas (POR) x Tom Boelsma (PB) x Malakai Hagley (GBR) x Maceo Billet-Lautard (FRA)H4: Mario Rasines (ESP) x Gabriel Ribeiro (POR) x Brando Giovannoni (ITA) x Tijmen Koning (PB)H7: Henrique Pyrrait (POR) x Amir Rafaeli (ISR) x Pietro Garroux (ITA) x Sidney Guimarães (POR)H12: Daniel Nóbrega (POR) x Jean Cocagne (FRA) x Carlito Casadebaigt (FRA) x Samuele Ricci (ITA)H13: Kepa Housset-Ezponda (FRA) x Daryl Barrier (FRA) x Martim Nunes (POR) x Teiva Raffin-Hauata (FRA)H15: Uri Uziel (ISR) x Tim Elter (ALE) x Elem Bem Zvi (ISR) x Martim Fortes (POR)H6: Stanley Norman (GBR) x Eduardo Fernandes (POR) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H13: Siam Nikritin (ISR) x Matias Canhoto (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H15: Francisco Almeida (POR) x Arran Strong (GBR) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H16: Luís Perloiro (POR) x Maksymilian Michalewski (POL) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H3: Frederico Morais (POR) x Beyrick de Vries (PB) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H12: Adur Amatriain (ESP) x Guilherme Ribeiro (POR) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H13: Jorgann Couzinet (FRA) x Joaquim Chaves (POR) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H1: Francisca Veselko (POR) x Giada Legati (ITA) x Belle Betteridge (GBR)H3: Carolina Mendes (POR) x Annette Gonzalez Etxabarri (ESP) x Tiara van der Huls (PB)H6: Mafalda Lopes (POR) x Janina Zeitler (ALE) x Violeta Sanchez (ESP) x Isabelle Lafon (FRA)H8: Teresa Bonvalot (POR) x Lucia Martino (ESP) x Leticia Canales Bilbao (ESP)H9: Yolanda Hopkins (POR) x Emily Gussoni (ITA) x Garazi Sanchez-Ortun (ESP)H10: Nahia Milhau (FRA) x Anat Lelior (ISR) x Elena Berot (FRA) x Maria Salgado (POR)H15: Ainhoa Leiceaga (FRA) x Gabriela Dinis (POR) x Juliette Lacome (FRA) x Saioa Ortega (ESP)