Portugueses conhecem adversários no US Open of Surfing

Tem início este sábado a quarta etapa do circuito Challenger Series 2023, em Huntington Beach, onde cinco portugueses vão competir nas ondas californianas na luta pela qualificação para o circuito mundial de 2024. Frederico Morais, na prova masculina, e Carolina Mendes, Kika Veselko, Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot vão ser os representantes lusos em prova e já conhecem a distribuição do quadro de competição.No lado masculino, Kikas, que ocupa atualmente o 3.º posto do ranking e tem a qualificação para a elite mundial bem encaminhada, vai ter entrada direta para a ronda 2, onde está posicionado no heat 10, assim como o francês e ex-top mundial Joan Duru, o australiano Jarvis Earle e ainda um competidor que virá da ronda inaugural.Na prova feminina Teresa Bonvalot, que é a melhor portuguesa do ranking, estando atualmente no 11.º posto, é a única representante nacional com entrada direta para a ronda 2, onde terá a companhia da francesa Vahine Fierro e de mais duas surfistas vindas da ronda inaugural no heat 6.Antes disso, a primeira portuguesa a entrar em ação será Carolina Mendes (23.ª do ranking), que vai medir forças com a australiana Zahli Kelly, a havaiana Moana Jones Wong e a norte-americana Sara Freye logo no heat inaugural da prova feminina.No heat 5 será a vez de competir Kika Veselko (16.ª do ranking) frente à peruana Sol Aguirre e as norte-americanas Zoe Benedetto e Talia Swindal – caso avance em segundo lugar, Kikas vai juntar-se ao heat de Teresa Bonvalot na fase seguinte.Por fim, no oitavo e último heat da ronda inaugural feminina, vai estar em ação Yolanda Hopkins (22.ª do ranking). A campeã europeia em título vai medir forças com a australiana Nyxie Ryan, a norte-americana Kirra Pinkerton e a havaiana Nora Liotta.O Vans US Open of Surfing tem um período de espera que vai de 29 de Julho a 6 de Agosto e, ao contrário das outras provas, tem uma calendarização já definida para todas as provas que vão acontecer em Huntington Beach, independentemente do estado do mar.Esta é a quarta de seis etapas das Challenger Series 2023. Depois da Califórnia, o circuito segue para a Ericeira, que recebe a penúltima etapa do ano de 1 a 8 de Outubro. A temporada e as contas da qualificação fecham de 14 a 21 de Outubro com a etapa de Saquarema, no Brasil.