Portugueses conhecem adversários para a estreia nas Challenger Series

Tem início este sábado em Snapper Rocks, na região australiana da Gold Coast, o circuito Challenger Series 2023, onde cinco surfistas portugueses vão lutar pela qualificação para o circuito mundial de 2024. Frederico Morais, único representante luso na prova masculina, e Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Kika Veselko e Carolina Mendes já conhecem os adversários que vão ter pela frente nas primeiras rondas do Boost Mobile Gold Coast Pro.A beneficiar do facto de ter pertencido à elite mundial em 2022, Kikas chega a esta prova a tentar o regresso ao circuito mundial. O surfista português tem entrada direta para a ronda 2 da prova masculina, onde está inserido no heat 4. Frederico vai ter a concorrência do australiano e top mundial Callum Robson, que é o campeão em título deste evento, mas também do norte-americano Evan Geiselman e de outro surfista que virá da ronda 1.Destaque para o facto de, tal como Robson, estarem vários surfistas em prova que estão apurados para a segunda metade da temporada do World Tour 2023. O atual líder mundial João Chianca e o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater são duas das maiores estrelas em prova, beneficiando de wildcards para entrarem em competição. A estes juntam-se os australianos Ryan Callinan e Connor O’Leary, o indonésio Rio Waida e o brasileiro Caio Ibelli.No lado feminino, Teresa Bonvalot é a única surfista portuguesa a ter entrada direta para a ronda 2, em virtude de ter terminado no 6.º posto do ranking deste circuito no ano passado. Antes disso, na ronda 1, entram em cena Kika Veselko e Carolina Mendes, ambas colocadas no heat 6, onde têm a companhia da costarriquenha Leilani McGonagle e da japonesa Anon Matsuoka. Já Yolanda Hopkins compete no heat 7 frente à australiana Kobie Enright, à havaiana Eweleiula Wong e à norte-americana Ella McCaffray.Por sua vez, Teresa sabe que vai estar no sétimo de oito heats da ronda 2, a apenas uma fase de atingir os oitavos-de-final. A campeã nacional terá pela frente a brasileira e antiga top mundial Luana Silva e ainda mais duas surfistas vindas da ronda inaugural. Uma delas até poderá ser a compatriota Yolanda Hopkins, caso a campeã europeia em título vença o seu heat na ronda inaugural.Na prova feminina a única surfista do Tour presente em Snapper Rocks é a oito vezes campeã mundial a atual detentora do cetro, a australiana Stephanie Gilmore, que ficou colocada na primeira metade do quadro de competição e longe de se cruzar com as surfistas portuguesas – a acontecer, apenas será possível numa eventual final.A primeira chamada para a etapa inaugural das Challenger Series 2023 está marcada para as 7 horas locais – 22 horas desta sexta-feira em Portugal Continental. Em jogo estão 10 vagas masculinas e 5 femininas para o circuito mundial de 2024. Além dos melhores surfistas de cada região, também estarão em competição os surfistas que saíram do circuito de 2023 no corte de meio da temporada, indo agora tentar a requalificação.O circuito Challenger Series 2023 é composto por seis etapas, com um calendário igual para a competição masculina e feminina. Depois de Snapper Rocks o circuito vai até Sydney, novamente na Austrália e também em Maio. Segue-se uma prova em Ballito, na África do Sul, em Junho, e entre o final de Julho e início de Agosto é Huntington Beach, na Califórnia, o palco da quarta etapa. As contas da qualificação fecham em Agosto, quando os surfistas competirem na etapa portuguesa, que mais uma vez vai acontecer na Ericeira, e na última etapa que se disputa em Saquarema, no Brasil.