Portugueses conhecem adversários para a estreia no Mundial

O arranque dos ISA World Surfing Games, em El Salvador, ficou marcado por um episódio que envolveu vários resultados positivos após a bateria de testes realizados aos surfistas e staff do evento. Um total de 18 casos positivos de Covid-19 foram confirmados pela ISA, mais 10 inconclusivos, que obrigaram o arranque da prova a ser adiado para este domingo.





Os atletas e funcionários que acusaram positivo foram colocados em quarentena ao abrigo do protocolo de segurança local. Entretanto, este domingo, a ISA já fez nova atualização sobre esta situação, afirmando que ontem foram feitos mais 123 testes e que dos 18 casos positivos da véspera, apenas 7 deles continuaram a dar positivo. Desses 7 apenas 3 são surfistas, embora a ISA não adiante nomes nem nações.Depois da realização da cerimónia de abertura, este sábado, seria de prever o arranque da competição da parte da tarde, mas tal não aconteceu devido aos casos positivos de Covid-19. Contudo, esta manhã já foi confirmado que a prova inicia-se mesmo este domingo, com a ronda inaugural masculina num palanque, em La Bocana, e a feminina noutro, em Sunzal.A ação tem começo marcado para as 8 horas locais, ou seja, às 15 horas em Portugal Continental. Os heats terão 20 minutos e prevê-se a conclusão da ronda pelas 16 horas locais, ou seja, 23 horas em Portugal Continental. Dessa forma, os surfistas da Seleção Nacional já conhecem os adversários que vão ter pela frente na estreia.Frederico Morais vai ser, assim, o primeiro português a entrar em ação, ele que está logo no heat 3 da ronda inaugural masculina, o que significa que deverá competir pelas 15H40 portuguesas. Kikas, que já assegurou uma vaga para Portugal em Tóquio, vai ter pela frente o italiano Angelo Bonomelli, o surfista da cada Porfirio Miranda e ainda Jon Gazi, representante das Ilhas Virgens americanas.Vasco Ribeiro compete no heat 10 frente ao chileno Maximiliano Cross, ao senegalês Assane Mbengue e ao uruguaio Lucas Madrid, enquanto Miguel Blanco está numa bateria muito equilibrada, a 18, onde terá pela frente o italiano Edoardo Papa, o salvadorenho e melhor surfista local Bryan Perez e ainda Tommy Gigney, das Ilhas Virgens americanas.Do lado feminino a primeira portuguesa a entrar em ação será Teresa Bonvalot no heat 6, onde mede forças com a indonésia Kalani Johnson, a porto-riquenha Havanna Cabrero e a guatemalteca Karin Lone. Só mais para o final do dia, no heat 26 compete Yolanda Hopkins, que enfrenta a indonésia Dhea Natasya, a porto-riquenha Faviola Alcala e a guatemalteca Barbara Sandoval. Por fim, Carolina Mendes está no 30.º e antepenúltimo heat, onde defronta a indonésia Taina Izquierdo, a porto-riquenha Mia Calderon e a guatemalteca Tiziana Prem.Está assim, aparentemente, tudo a postos para o arranque do Mundial ISA, onde vão ser definidas as últimas 12 vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Em jogo estão 7 vagas femininas e 5 masculinas, sendo que, ao contrário do Mundial de 2019, desta vez as vagas não serão distribuídas por continentes, mas, sim, pelos surfistas que chegarem mais longe em prova. Depois, entrará na equação todos os surfistas que já estejam qualificados pela hierarquia de qualificação, tendo em conta que cada país não pode ter mais de dois representantes do mesmo sexo.