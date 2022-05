Portugueses conhecem adversários para as Challenger Series na Gold Coast

Está tudo a postos para o arranque da segunda edição do circuito Challenger Series, que arranca este sábado, ou seja, já esta noite de sexta-feira em Portugal, na famosa onda de Snapper Rocks, na Gold Coast, Austrália. Em jogo vão estar 6 vagas femininas e 12 masculinas para o circuito mundial de 2023, com seis portugueses entre os quase 150 surfistas em jogo. E todos eles já conhecem os adversários nesta etapa inaugural de um circuito que conta com oito paragens.Os heats foram revelados apenas esta sexta-feira, com Vasco Ribeiro e Frederico Morais a serem os representantes nacionais do lado masculino, enquanto na prova feminina as cores nacionais estão representadas por Teresa Bonvalot, atual campeã europeia, Kika Veselko, Mafalda Lopes e Yolanda Hopkins. Elas que não tiveram um draw muito amigável para a ronda inaugural em Snappers, que historicamente recebia a primeira etapa do CT e que agora passou a fazê-lo neste circuito Challenger Series.Na prova masculina Vasco r Kikas ficaram em lados opostos do quadro e o campeão nacional será o primeiro a entrar em ação, logo no heat 2, onde terá pela frente um trio de australianos, composto por Joel Vaughan, Kalani Ball e Sheldon Simkus, que certamente irão tentar tirar partido do conhecimento local que têm da onda.Por sua vez, Frederico Morais, que falhou a permanência no CT, tendo de procurar a requalificação para 2023 por este circuito, no heat 15, tendo pela frente o australiano Kyuss King, o norte-americano Kade Matson e ainda o brasileiro Thiago Camarão. Isto numa primeira ronda composta por 24 heats e um total de 96 surfistas, onde apenas os dois primeiros de cada heat seguem para a fase seguinte.Uma das grandes atrações desta etapa é a presença de Kelly Slater, uma vez que os surfistas do CT não só podem competir nestes eventos, como estão "obrigados" contratualmente a entrar num número mínimo de etapas deste circuito. Uma medida que serve para potenciar estas etapas deste novo circuito secundário, mas que também acaba por desvirtuar a verdade desportiva.Além do 11 vezes campeão mundial, também estarão em prova outros surfistas do top 22 mundial, que estão apurado para a segunda metade da temporada no circuito principal, como são os casos de Matthew McGillivray, Jackson Baker, Callum Robson, Jack Robinson, Jadson Andre, Connor O’Leary e Samuel Pupo. A eles e a todos os qualificados regionais juntam-se ainda o wildcard local Oscar Berry e o vencedor dos trials Alister Reginato.Na prova feminina também há muitos nomes sonantes do CT em prova, como é o caso da sete vezes campeã mundial Stephanie Gilmore e da atual líder do ranking mundial Brisa Hennessy. Curiosamente, ambas vão ter portuguesas pela frente nesta ronda inaugural. A Steph e Brisa juntam-se ainda Gabriela Bryan, Johanne Defay, Tyler Wright, Isabella Nichols e Tatiana Weston-Webb, num lote de 64 surfistas que conta ainda com a wildcard local Kobie Enright e com a vencedora dos trials, a jovem Sierra Kerr, filha do ex-top do CT Josh Kerr.A primeira portuguesa a entrar em ação vai ser Mafalda Lopes, que está no mesmo heat (5) da havaiana Malia Manuel, que acaba de ser relegada do principal circuito, mas também da japonesa Rina Matsunaga e da australiana e ex-top mundial Nikki van Dijk. Segue-se a campeã nacional Kika Veselko, que compete no heat 8 frente à costarriquenha Brisa Hennessy, a indonésia Kailani Johnson e ainda à jovem wildcard Sierra Kerr.Na segunda metade do quadro ficaram Teresa Bonvalot, que vai medir forças no heat 10 com as havaianas Moana Wong e Coco Ho, a primeira foi a vencedora da etapa inaugural do CT deste ano em Pipeline e a segunda é uma ex-veterano do CT, e ainda com a japonesa e antiga campeã mundial júnior Mahina Maeda, que se cruzou com a portuguesa nesses Mundiais da categoria mais jovem.Por fim, Yolanda Hopkins reencontra a campeoníssima Stephanie Gilmore, depois de ter vencido a australiana no Mundial ISA de 2021, em El Salvador, que serviu de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A peruana e também olímpica Daniella Rosas e a jovem norte-americana Sawyer Lindblad são as outras surfistas que compõem o heat 14.Destaque ainda para o facto de Teresa Bonvalot ter sido uma das estrelas presentes na conferência de imprensa de abertura deste importante campeonato. "Estou muito entusiasmada com este circuito e a Gold Coast é o melhor local para iniciá-lo, com as suas ondas incríveis", afirmou Teresa. "Estou preparada para o melhor e para tentar qualificar-me para o circuito mundial, mas existe um campo tão elevado de talento que terei de estar mesmo no meu melhor", frisou.Entretanto, as previsões prometem ondas de muita qualidade para a famosa direita de Snapper Rocks. A primeira chamada acontece já este sábado, sendo que quando foram 8 horas em Queensland serão ainda 22 horas em Portugal Continental. O período de espera desta etapa vai até 15 de Maio e um triunfo pode embalar qualquer surfista rumo à tão aguardada qualificação para o CT 2023.H1: Joel Vaughan (AUS) x Kalani Ball (AUS) x Sheldon Simkus (AUS) x Vasco Ribeiro (PRT)H15: Frederico Morais (PRT) x Kyuss King (AUS) x Kade Matson (EUA) x Thiago Camarão (BRA)Ronda 1 femininaH5: Malia Manuel (HAV) x Mafalda Lopes (PRT) x Rina Matsunaga (JAP) x Nikki van Dijk (AUS)H8: Brisa Hennessy (CRC) x Kike Veselko (PRT) x Kailani Johnson (IDN) x Sierra Kerr (AUS)H10: Moana Jones Wong (HAV) x Teresa Bonvalot (PRT) x Coco Ho (HAV) x Mahina Maeda (JAP)H14: Stephanie Gilmore (AUS) x Daniella Rosas (PER) x Sawyer Lindblad (EUA) x Yolanda Hopkins (PRT)