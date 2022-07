Portugueses conhecem heats no US Open of Surfing

Inicia-se este sábado o período de espera do US Open of Surfing, a quarta etapa do circuito Challenger Series, onde Portugal vai estar representado por cinco surfistas. O quadro de heats já foi revelado e a grande surpresa acaba por ser a ausência de Vasco Ribeiro. Dessa forma, a armada lusa conta com Frederico Morais na prova masculina, enquanto do lado feminino competem Teresa Bonvalot, atual número 4 do ranking, Kika Veselko, Yolanda Hopkins e Mafalda Lopes.

Em relação à última etapa, que se disputou em Ballito, a armada lusa perde o contributo de Vasco Ribeiro e também de Carolina Mendes, que tinha conseguido uma vaga de substituta para a etapa sul-africana. Agora, em Huntington Beach, o número de portugueses ficou reduzido. Isto depois de Vasco Ribeiro ter surgido inicialmente no draw, colocado no heat 9, com o peruano Lucca Mesinas, o australiano Kyuss King e o japonês Hiroto Ohhara. Contudo, horas depois, o campeão nacional já não surge no quadro de competição.

Sendo esta uma das mais históricas provas do surf mundial, a verdade é que houve um regresso substancial de surfistas do CT, que não entram nas contas do ranking deste circuito, mas aproveitam a ocasião para ganhar ritmo. É o caso de do trio norte-americano composto por Caroline Marks, Courtney Conlogue e Lakey Peterson no feminino, enquanto do lado masculino vão estar em prova os norte-americanos Kolohe Andino, Nat Young e Jake Marshall, o japonês Kanoa Igarashi, o brasileiro Jadson Andre e o havaiano Barron Mamiya.

Com nove surfistas do CT em prova e muito talento neste circuito secundário que dá acesso à elite do surf mundial, incluindo os jovens wildcards Rasmus King – irmão de Kyuss King – e Bella Kenworthy, os surfistas portugueses acabaram por ficar colocados em heats muitos equilibrados. Do lado masculino Kikas vai ser cabeça de série no heat 10, onde tem a companhia de outro ex-top mundial, o brasileiro Willian Cardoso. A eles juntam-se ainda o californiano Cole Houshmand e o havaiano Josh Moniz.

Já do lado feminino, Kika Veselko vai ser a primeira a entrar em cena, logo no primeiro heat da ronda inaugural. Pela frente terá a top mundial Courtney Conlogue, a sul-africana Sarah Baum e a peruana Sol Aguirre. As portuguesas só regressam à ação no heat 10, com Yolanda Hopkins a dividir o lineup com as australianas e ex-tops mundiais Nikki van Dijk e Dimity Stoyle e ainda com a brasileira Summer Macedo.

Depois, no heat 12, Mafalda Lopes defronta as norte-americanas Alyssa Spencer e Sage Erickson e também a francesa Pauline Ado. Por fim, no heat 13 Teresa Bonvalot vai ser cabeça-de-série numa bateria que vai contar com as norte-americanas Kirra Pinkerton e Autumn Hays e a francesa Vahine Fierro.

O US Open vai contar ainda com a segunda etapa do Circuito Mundial de longboard, que arranca no dia 3 e vai acontecer a partir daí em simultâneo com esta etapa das Challenger Series. Em prova na etapa do Mundial de longboard vai estar o português João Dantas.