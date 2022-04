Portugueses conhecem heats para a prova final do QS Europeu

Tem início esta terça-feira em Santa Cruz a etapa final do QS masculino europeu da temporada 2021/22. Uma prova que vai definir as vagas europeias para as Challenger Series 2022 e que conta com a participação de 30 surfistas portugueses entre os mais de 100 inscritos. E o quadro de heats já foi revelado esta segunda-feira, com destaque para os dois wildcards atribuídos aos surfistas locais Francisco Cruz e Gustavo Viana e para a ausência de última hora de Ruben Gonzalez.Na ronda inaugural deste QS3000 vão estar quatro portugueses em prova, um em cada um dos quatro heats desta fase. Hugo Cardoso, Baltazar Pinto, Peter Healion e João Maria Mendonça vão tentar avançar para a ronda 2, onde já estão 15 portugueses com entrada direta. São eles Diogo Martins, Miguel Blanco, Rafael Silva, Daniel Nóbrega, Francisco Ordonhas, Gabriel Ribeiro, Rodrigo Lebre, José Champalimaud, Martim Carrasco, Francisco Queimado, Tomás Fernandes, Jácome Correia, Martim Paulino, Henrique Pyrrait e João Vidal.Na ronda 3 a armada lusa colocou diretamente cinco surfistas, com Eduardo Fernandes, Luís Perloiro, Guilherme Ribeiro, Afonso Antunes e Joaquim Chaves a apenas um passo de chegarem à ronda 4, onde entram em cena todos os tops seeds. Pedro Henrique, Francisco Almeida, Guilherme Fonseca e Vasco Ribeiro garantiram entrada direta para esta fase, em virtude da posição no ranking europeu. A eles juntam-se ainda os wildcards Francisco Cruz e Gustavo Viana.Apesar de estarem longe do cut de qualificação, Pedro Henrique, que é o melhor representante nacional, atualmente no 15.º posto do ranking, Francisco Almeida, Guilherme Fonseca, Vasco Ribeiro, Luís Perloiro e Guilherme Ribeiro ainda têm possibilidade de alcançar o top 9 europeu e, consequentemente, a qualificação para as Challenger Series. Contudo, as contas não são fáceis e todos precisam de um grande resultado para ainda poderem sonhar com esse cenário.H1: Jejé Vidal (STP) x Ryan Coelho (BRA) x Hugo Cardoso (PRT)H2: Roberto D’Amico (ITA) x Danilk Afonso (STP) x Baltazar Pinto (PRT)H3: Noe Bahuon (FRA) x Jesse Lurie (CRC) x Peter Healion (PRT)H4: João Maria Mendonça (PRT) x Tab Textor (EUA) x Samuel Igo De Souza (PRT)H2: Gearoid McDaid (IRL) x Diogo Martins (PRT) x Fantin Habashi (SUI) x surfista vindo da ronda 1H3: Miguel Blanco (PRT) x Rafael Silva (PRT) x Matisse Verworst (BEL) x Hugo Hermening (ALE)H4: Nikita Adveev (INT)* x Barnbaby Cox (GBR) x Daniel Nóbrega (PRT) x surfista vindo da ronda 1H6: Halley Batista (BRA) x Cainã Souza (BRA) x Francisco Ordonhas (PRT) x surfista vindo da ronda 1H8: Cristian Portelli (SUE) x Marco Teichner (ALE) x Gabriel Ribeiro (PRT) x surfista vindo da ronda 1H9: Gony Zubizarreta (ESP) x Gonzalo Gutierrez Vidal (ESP) x Ian Costa (BRA) x Rodrigo Lebre (PRT)H10: José Champalimaud (PRT) x Martim Carrasco (PRT) x Maksymilian Michalewski (POL) x surfista vindo da ronda 1H11: Renan Grainville (FRA) x Jaymes Triglone (AUS) x Francisco Queimado (PRT) x London Amida (EUA)H12: Dylan Groen (ALE) x Ido Arkin (ISR) x Tomás Fernandes (PRT) x surfista vindo da ronda 1H13: Jácome Correia (PRT) x Elay Bochan (ISR) x Martim Paulino (PRT) x Jakub Kuzia (POL)H16: Henrique Pyrrait (PRT) x Diego Cordeito (ITA) x João Vidal (PRT) x surfista vindo da ronda 1H1: Arran Strong (GBR) x Eduardo Fernandes (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H6: Luís Perloiro (PRT) x Noa Ledee (FRA) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H11: Guilherme Ribeiro (PRT) x Edoardo Papa (ITA) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H12: Adrien Toyon (FRA) x Afonso Antunes (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H13: Joaquim Chaves (PRT) x Nicolas Paulet (FRA) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H7: Charly Quivront (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H8: Maxime Huscenot (FRA) x Gustavo Viana (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H9: Ramzi Boukhiam (MAR) x Francisco Cruz (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H10: Andy Criere (ESP) x Guilherme Fonseca (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H14: Patrick Langdon-Dark (GBR) x Vasco Ribeiro (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H15: Pedro Henrique (PRT) x Vicente Romero (ESP) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3*surfista de origem russa que compete com a sigla mundial