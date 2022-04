Portugueses conhecem heats para o Caparica Surf Fest

É já amanhã que começa o período de espera do Caparica Surf Fest, prova a contar para o QS europeu que tem estatuto QS3000 no masculino e QS1000 no feminino. Esta vai ser a penúltima prova de qualificação para as Challenger Series 2022 para os homens e a última para as mulheres, vai contar com um total de 40 portugueses em prova – 29 homens e 11 mulheres - e os heats já foram revelados.Do lado masculino, na ronda inaugural vão estar em ação Nilton Freitas e João Mendonça, que se inscreveram à última hora. Para a ronda 2 entraram diretamente Francisco Queimado, Ruben Gonzalez, José Champalimaud, Daniel Nóbrega, João Vidal, Gabriel Ribeiro, Rafael Silva, Rodrigo Lebre e Francisco Ordonhas.Os principais nomes da armada lusa vão ser Vasco Ribeiro, campeão nacional e europeu em título, Francisco Almeida, melhor português do ranking europeu, Guilherme Fonseca e Pedro Henrique, todos eles com entrada direta para a ronda 4. A eles juntam-se ainda os wildcards Martim Paulino e Guilherme Ribeiro. Os restantes portugueses entram em cena na ronda 3.Já do lado feminino, Beatriz Costa, Maria Salgado e Carolina Santos são as representantes lusas na ronda inaugural. Camila Cardoso e Carolina Mendes entram diretamente para a ronda 2, enquanto a recém-coroada campeã europeia Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Mafalda Lopes e a campeã nacional Kika Veselko entram diretamente para a ronda 3. Tal como as wildcards Beatriz Carvalho e Maria Dias.Com Teresa já campeã e qualificada para as Challenger Series 2022, Mafalda e Kika chegam à Caparica a dividir a vice-liderança do ranking europeu e praticamente certas também nas Challenger Series. Com a Europa a apurar sete surfistas femininas, Yolanda Hopkins, atual número 8 do ranking, também surge na luta por essas vagas.Já do lado masculino, não há qualquer português dentro do cut. Situação que pode ser revertida neste QS3000 da Caparica e no QS3000 de Santa Cruz, que é o último evento da temporada europeia 2021/22.Destaque ainda para a jovem estrela do skate mundial Sky Brown, que esteve inscrita para a prova portuguesa, mas que, agora, não surge no draw. Algo que indica que terá cancelado a participação na Caparica, naquela que seria a sua estreia no QS europeu.H1: Charly Martin (FRA) x Ian Costa (BRA) x Roberto D’Amico (ITA) x Nilton Freitas (PRT)H2: João Mendonça (PRT) x Noe Bahon (FRA) x Samuel Igo (BRA) x Oliver Hartkopp (DIN)H4: Luan Nogues (FRA) x Nikita Avdeev (WLD) x Francisco Queimado (PRT) x surfista vindo da ronda 1H5: Markel Vizcarguenaga (ESP) x Ruben Gonzalez (PRT) x Barnaby Cox (GBR) x Jeje Vidal (STP)H8: Raul Bormann (BRA) x José Champalimaud (PRT) x Daniel Nobrega (PRT) x surfista vindo da ronda 1H9: Adrien Toyon (FRA) x João Vidal (PRT) x Alan Saulo (BRA) x Kuzia Jakub (POL)H10: Tim Elton (ALE) x Diego Cordeiro (ITA) x Gabriel Ribeiro (PRT) x surfista vindo da ronda 1H11: Matteo Calatri (ITA) x Rafael Silva (PRT) x Rodrigo Lebre (PRT) x Francisco Ordonhas (PRT)H1: Bitor Garitaonandia (ESP) x Eduardo Fernandes (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H3: Paul Cesar Distinguin (FRA) x Martim Carrasco (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H4: Renan Grainville (FRA) x Afonso Antunes (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H5: Logan Nicol (GBR) x Jácome Correia (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H6: Mathis Crozon (FRA) x Tomas Fernandes (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H7: Kyllian Guerin (FRA) x Henrique Pyrrait (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H9: Yael Pena (ESP) x Diogo Martins (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H10: Luis Diaz (ESP) x Pedro Coelho (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H11: Enzo Cavallini (FRA) x Miguel Blanco (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H12: Mihimana Braye (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2 H13. Luís Perloiro (PRT) x Luke Dillon (GBR) x surfista vindo da ronda 2 x surfista vindo da ronda 2H2: Thomas Debierre (FRA) x Pedro Henrique (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H4: Tristan Gibaud (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H8: Vasco Ribeiro (PRT) x Martim Paulino (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H9: Maxime Huscenot (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H14: Ruben Vitória (ESP) x Guilherme Fonseca (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H7: Kyllian Guerin (FRA) x Pedro Henrique (PRT) x surfista vindo da ronda 3 x surfista vindo da ronda 3H1: Lucia Machado (ESP) x Catalina Diaz Gomez (ESP) x Beatriz Costa (PRT)H2: Anais Blanchard (FRA) x Melania Diaz (ESP) x Laura Coviella (FRA) x Maria Salgado (PRT)H3: Janina Zeitler (ALE) x Carolina Santos (PRT) x Tebbece Lilias (MAR)H3: Camilla Kemp (ALE) x Camila Cardoso (PRT) x Lucia Martino (ESP) x surfista vinda da ronda 1H8: Carolina Mendes (PRT) x Vahine Fierro (FRA) x Violeta Sanchez (ESP) x surfista vinda da ronda 1H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Beatriz Carvalho (PRT) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2H2: Yolanda Hopkins (PRT) x Tessa Thyssen (FRA) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2H4: Mafalda Lopes (PRT) x Ariane Ochoa (ESP) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2H5: Nadia Estorbe (ESP) x Maria Dias (PRT) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2H8: Francisca Veselko (PRT) x Aelan Vaast (FRA) x surfista vinda da ronda 2 x surfista vinda da ronda 2