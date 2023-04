Portugueses destacam-se no arranque do Caparica Surf Fest

Teve início na manhã desta segunda-feira o Caparica Surf Fest, QS3000 que marca o final da temporada europeia do QS 2023, onde estão em jogo as últimas vagas para o circuito Challenger Series 2023, que dá acesso ao circuito mundial de surf. Numa jornada inaugural curta, foram vários os jovens surfistas portugueses em destaque na ronda inaugural masculina.Do total de oito portugueses em ação, cinco conseguiram avançar para a ronda 2. Entre eles Martim Nunes, que com 13,16 pontos protagonizou o segundo melhor score do dia, superando apenas pelo israelita Elya Sasi (13,46). Tiago Stock (12,40), que se estreou em provas do WQS, e João Roque Pinho (10,93) foram outros dos representantes lusos em destaque neste dia inaugural.Jácome Correia e Pedro Coelho foram os outros dois surfistas portugueses a conseguirem passaporte para a próxima fase. Em sentido inverso, Martim Carrasco, Diogo Martins e Francisco Queimado ficaram pelo caminho logo na primeira ronda.Os cinco surfistas lusos neste primeiro dia de ação na Costa de Caparica juntam-se, agora, a João Maria Mendonça, Guilherme Fonseca, Francisco Mittermayer, Luís Perloiro, Gabriel Ribeiro, Henrique Pyrrait, José Maria Ribeiro, Daniel Nóbrega, Francisco Ordonhas e Eduardo Fernandes na ronda 2.Para terça-feira a chamada está marcada para as 7 horas, com as previsões a apontarem para a subida do mar e a continuação de vento offshore, o que deverá trazer ondas de qualidade à Costa de Caparica.Ronda 2H1: Siam Nikritin (ISR) x João Maria Mendonça (PRT) x Kepa Housset-Ezponda (FRA) x João Cypriano (ITA)H3: Leon Glatzer (ALE) x Guilherme Fonseca (PRT) x Jean Cocagne (FRA) x Dylan Donegan dos Santos (ESP)H5: Maksymilian Michalewski (POL) x Gonzalo Gutierrez (ESP) x Francisco Mittermayer (PRT) x Nestor Garcia (ESP)H6: Luís Perloiro (PRT) x Kytann Foret (FRA) x Uri Uziel (ISR) x Brando Giovannoni (ITA)H8: Enzo Cavallini (FRA) x Paul Cesar Distinguin (FRA) x Gabriel Ribeiro (PRT) x Tiago Stock (PRT)H9: Logan Nicol (GAL) x Henrique Pyrrait (PRT) x Stef van Noordennen (PB) x Ian Costa (BRA)H10: Dean Vandewalle (BEL) x Fantin Habashi (SUI) x José Maria Ribeiro (PRT) x João Roque Pinho (PRT)H11: Stanley Norman (GBR) x Danie Nóbrega (PRT) x Erwan Blouin (FRA) x Martim Nunes (PRT)H13: Seth Morris (GAL) x Matteo Calatri (ITA) x Daryl Barrier (FRA) x Pedro Coelho (PRT)H14: Mihimana Braye (FRA) x Amir Rafaeli (ISR) x Francisco Ordonhas (PRT) x Julian Seyffert (PB)H15: Luke Dillon (GBR) x Eduardo Fernandes (PRT) x Louis Tabere Allamelou (FRA) x Pietro Garroux (ITA)H16: Edoardo Pappa (ITA) x Francesco Lazzarini (ITA) x Elay Bochan (ISR) x Jácome Correia (PRT)Ronda 3H4: Marco Mignot (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H7: Thomas Ledee (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H8: Tiago Carrique (FRA) x Martim Paulino (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H9: Kauli Vaast (FRA) x Vasco Ribeiro (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H10: Frederico Morais (PRT) x Charly Quivront (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H11: Luis Diaz (ESP) x Afonso Antunes (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H15: Guilherme Ribeiro (PRT) x Bitor Garitaonandia (ESP) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2Ronda 1H2: Laura Coviella (ESP) x Giada Legati (ITA) x Camila Cardoso (PRT) x Mirna Boelsma (PB)H3: Sara Leiceaga (FRA) x Lucy Campbell (GBR) x Lauren Sandland (GBR) x Érica Máximo (PRT)H4: Gabriela Dinis (PRT) x Janina Zeitlet (ALE) x Annette Gonzalez Etxabarri (ESP) x Teresa Pereira (PRT)H5: Marion Philippe (FRA) x Violeta Sanchez (ESP) x Beatriz Costa (PRT) x Karolina Wolinska (POL)H6: Aelan Vaast (FRA) x Lilias Tebbai (MAR) x Carlota Chaveiro (PRT) x Carolina Santos (PRT)H7: Maelys Jouault (FRA) x Bahia Frediani (FRA) x Karolina Marczak (POL) x Maria Salgado (PRT)Ronda 2H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Beatriz Lafuente (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H2: Tessa Thyssen (FRA) x Mafalda Lopes (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H3: Carolina Mendes (PRT) x Ainhoa Leiceaga (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H4: Francisca Veselko (PRT) x Maud Le Car (FRA) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1H5: Yolanda Hopkins (PRT) x Maria Dias (PRT) x surfista da ronda 1 x surfista da ronda 1